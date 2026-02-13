La transformación urbana de Jerez en época andalusí, en el Museo Arqueológico

La Sala Šarīš Šiḏūna del Museo Arqueológico de Jerez acogió este jueves la cuarta sesión de las III Jornadas de Estudios Andalusíes, organizadas por el Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ) bajo el título general ‘Jerez bajo los Almorávides: una ciudad en transformación’. La conferencia estuvo a cargo del arqueólogo Diego Bejarano Gueimúndez, quien intervino con la ponencia titulada ‘Defender la ciudad: ¿murallas almorávides en Jerez?’.

Durante su exposición, el ponente ofreció una completa revisión de las distintas intervenciones arqueológicas desarrolladas en el sistema defensivo jerezano en las últimas décadas, presentando resultados, lecturas estratigráficas y propuestas de interpretación histórica derivadas de dichos trabajos. A partir del análisis de estructuras, fábricas murarias, técnicas constructivas y contextos materiales asociados, Bejarano planteó la posibilidad de adscribir determinadas fases o elementos del recinto amurallado a cronologías almorávides, abriendo así nuevas líneas de debate sobre la configuración urbana de la madīna en los siglos XI-XII.

La conferencia permitió igualmente contextualizar estas evidencias dentro del proceso de transformación urbana experimentada por Jerez en época andalusí, abordando la evolución de su sistema defensivo, sus refuerzos y ampliaciones, así como su adaptación a las necesidades políticas y militares del periodo.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1971 y residente en Jerez desde 1979, Diego Bejarano Gueimúndez es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz y arqueólogo profesional en activo desde 1999. Máster en Gestión Turística del Patrimonio Histórico, es presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Jerez, miembro numerario del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y miembro de ASPHA.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado numerosos trabajos de arqueología de gestión en distintos puntos de Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz, participando en intervenciones sobre bienes de interés cultural y patrimonial. Entre sus proyectos más recientes destacan los vinculados al sistema defensivo de Jerez y Sanlúcar, así como actuaciones en enclaves como Trebujena, Cádiz, Puerto Real, Arjona o Fregenal de la Sierra. En relación directa con las murallas jerezanas, ha participado, coordinado o dirigido intervenciones en calles como Porvera, Larga, Consistorio, Granada, Muro o Puerta de Rota, aportando datos fundamentales para el conocimiento de la evolución histórica del recinto.

La sesión volvió a congregar a numeroso público interesado en la arqueología y el pasado andalusí de la ciudad, consolidando el ciclo como un espacio de referencia para la transferencia de conocimiento entre investigación especializada y sociedad.

Este viernes, 13 de febrero, a las 19 horas, la conferencia de clausura de las Jornadas estará a cargo de Jorge Lirola Delgado (Universidad de Almería · Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes), que hablará de ‘Palabras en piedra: epigrafía del mundo almorávide andalusí’.