El tenor Enrique Viana y la soprano Sabina Puértolas, este viernes 13 en el Teatro Villamarta

El tenor Enrique Viana y la soprano Sabina Puértolas protagonizan este viernes 13 de febrero en el Teatro Villamarta (20:00 horas) 'De Bemoles…a Sostenidas', un espectáculo lírico con dosis de humor y despropósito sainetero con fragmentos de óperas, zarzuelas y cuplés en las voces de ambos cantantes, acompañados por el pianista Miguel Huertas-Camacho y el actor Carlos Roó.

La capacidad creativa de Enrique Viana, autor también de la dramaturgia, no deja de sorprender. En su amplio bagaje artístico acumula ya una serie de espectáculos líricos donde mezcla la música lírica de diversos autores y estilos de ópera y zarzuela y en esta amalgama también aparece el cuplé. Todo ello envuelto en altas dosis de sátira, parodia y humor, una línea creativa que ha consolidado en sus últimos años de trayectoria artística. De ello dio buena muestra en el mes de abril del pasado año en el coliseo jerezano con 'Un 'cortao' en el cielo', acompañado por el pianista Ramón Grau donde el tenor encarnaba el fantasma de dos divas de la ópera.

En 'De bemoles…a Sostenidas' dos cantantes -que en su día fueron compañeras- quedan a merendar después de años sin verse. Las dos arrastran un pasado curioso y durante este encuentro se dan cuenta de la falta de conexión personal entre ambas. Sus vidas han cambiado y también sus nombres, repertorio, su manera de vestir, sus costumbres y hasta su voz.

La trama transcurre junto a fragmentos de ópera, zarzuela y algún que otro cuplé… El público, al que Enrique Viana busca sorprender, podrá escuchar piezas de óperas tan conocidas como Rigoletto de Verdi, Lucia di Lameermoor de Donizetti, El barbero de Sevilla de Rossini, Las bodas de Fígaro de Mozart; así como de fragmentos de zarzuela de La Generala de A. Vives y El Príncipe Carnaval de J. Serrano y J. Valverde, entre otras.

Enrique Viana compartirá escenario con la soprano Sabina Puértolas, que el pasado año cosechó un gran éxito en el Teatro Real de Madrid cuando tuvo que sustituir in extremis a Nadine Sierra en La Traviata. Se trata de una cantante muy conocida en Jerez, dado que ha participado en varios montajes como Manon junto a Ismael Jordi y, más recientemente, en La Traviata junto a Antonio Gandía. La soprano ha comenzado este 2026 actuando en una Gala en el Teatro Campoamor de Oviedo, junto a Plácido Domingo e Ismael Jordi.

El equipo artístico de De Bemoles…a Sostenidas lo completa el actor Carlos Roó, un artista que se mueve también en el ámbito de la danza y que en su trayectoria ha demostrado su experiencia como asistente de dirección y productor de espectáculos. Esa versatilidad también se observa en el pianista Miguel Huertas-Camacho, cuya actividad como músico y director de orquesta la compagina con la producción de espectáculos.