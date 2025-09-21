Un convenio para acabar con la ‘barrera’ de las vías del tren en Vallesequillo

El Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Jerez continúan manteniendo los contactos para diseñar la integración de las vías del tren en el tramo sur de la ciudad, más concretamente entre la estación y el Puente de Cádiz, una actuación que lleva pendiente desde hace décadas. Aunque la pretensión no es un soterramiento propiamente dicho sino una cubrición de la zona de vías, según lo apuntado por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, en una conversación mantenida con este periódico sobre este asunto, se continúa trabajando en concretar una solución técnica para facilitar el tránsito entre ambas márgenes de la vía y, de este modo, acabar con el efecto barrera existente entre el Parque Atlántico y Vallesequillo.

A finales de mayo, responsables y técnicos ambas administraciones mantuvieron un encuentro de manera telemática para abordar esta posibilidad y en esta semana se ha acordado una nueva reunión a celebrar próximamente donde continuar avanzando en este proyecto. La regidora comentó que la pretensión es firmar un convenio entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento para poner las bases de esta futura actuación, pendiente desde hace más de dos décadas tras realizarse la elevación de la vía del tren, uno de los hitos urbanísticos de la ciudad, que permitió la integración de esta infraestructura en la zona norte de la ciudad.

A pesar de las obras de duplicación de la vía del tren entre las provincias de Cádiz y Sevilla que se ejecutó a principios del presente siglo, quedó pendiente la integración de la vía del tren en el tramo sur de la ciudad. Así, entre el paso subterráneo bajo la vía del tren ubicada junto a la estación y el conocido como Puente de Cádiz hay un tramo de unos 800 metros de longitud que impide el paso peatonal y de vehículos entre el Parque Atlántico y Vallesequillo. Por lo tanto, el objetivo es concretar una intervención que facilite la permeabilidad entre ambas zonas.

En este mandato municipal, los contactos se iniciaron a finales del pasado mes de enero cuando la alcaldesa le remitió una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, donde le solicitó una reunión para abordar la integración de la vía férrea que había quedado pendiente al considerar que es una situación que es "razonable solucionar sin demora" —hubo una carta previa a finales de 2024 dirigida a Adif, que respondió señalando que la solicitud debía realizarse directamente al Ministerio dado que es el competente para este tipo de actuaciones—. En la misiva, la regidora reclamaba que el Ministerio de Transportes estudiase "una solución técnica" para la conexión entre ambas márgenes.

La carta tuvo su respuesta a principios de mayo donde se emplazaban a una reunión a finales de ese mes donde se conoció la intención del Ministerio de Transportes de iniciar junto a Adif, la administradora de infraestructuras ferroviarias, de realizar un estudio funcional sobre la integración ferroviaria de esta infraestructura en la zona sur de la ciudad. De este modo, este órgano se encargará de la redacción de este análisis en coordinación con la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, dependiente del Ministerio.

Tras este contacto, las partes han vuelto a retomar el contacto para emplazarse a una próxima reunión con la pretensión de concretar el alcance de los trabajos y analizar las posibles soluciones técnicas a esta actuación que lleva pendiente desde más de dos décadas. No obstante, tal y como puntualiza la regidora, aún es pronto para hablar de soluciones, presupuestos y plazos, aunque sí incidió en la "importancia" de que ambas administraciones tengan predisposición a alcanzar un acuerdo sobre esta inversión.