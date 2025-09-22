Treinta centros educativos de Jerez, en la Red Andaluza Espacio de Paz

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha hecho pública la resolución provisional (hasta final de año no tendrá cerfiticación definitiva) de los centros educativos incluidos en la Red Andaluza Espacio de Paz. Jerez sigue siendo una ciudad especialmente formada en este ámbito pues el número de centros calificados como promotores de convivencia positiva ha vuelto a alcanzar la treintena por segundo curso consecutivo. De ellos, siete corresponden a la modalidad intercentros, y 23 a la modalidad de Unicentros. Hay que recordar que este reconocimiento pertenece a los trabajos y proyectos realizados durante el curso pasado, es decir, el 24/25.

Aunque bien es cierto que ha bajado el número de centros participantes con respecto al año anterior, cuando fueron 33, son muchos los que continúan con sus proyectos desde hace años, siendo hoy por hoy auténticos referentes en esta parcela. Por contra, entre ese listado de treinta centros, encontramos también algunos que se han incorporado a la Red en este curso pasado. Se trata concretamente del CEIP La Barca (79,25), el CEIP Gloria Fuertes (77,72), Nuestra Señora de la Paz (75,25), el CEIP Nueva Jarilla (76,83), el CEE de Sordos (78,75) y el Conservatorio Joaquín Villatoro (83,42), todos además dentro de la modalidad unicentros.

Así las cosas, en la modalidad intercentros han participado el IEs Elena García Armada, que ha tenido una puntuación de 88,17; el IES Andrés Benítez (79,25); el IES Santa Isabel de Hungría, que se incorporó el pasado curso (78,42), y los colegios Mesas de Asta (77,92) Isabel La Católica (79,00); CEIP Sagrada Familia (84,42) y Andrés Ribera (81,42). Estos dos últimos han cambiado su modalidad ya que durante el curso 23/24 participaron en el programa unicentros, y este año lo han hecho en el de Intercentros.

En la modalidad unicentros, por su parte, han sido seleccionados como centros de convivencia positiva el CEIP Federico Mayo (81,50); CEIP Virgen del Mar (78,15); CEIP Blas Infante (81,17); CEIP Al Andalus (76,67); CEIP Poeta Carlos Álvarez (77,92); CEIP La Ina (88,58); CEIP Federico García Lorca (72,08); La Marquesa (73,25); Tomasa Pinilla de Guadalcacín (78,75); Ciudad de Jerez (78,92), CEIP Juventud (80,42); Vallesequillo (80,25); San Vicente de Paúl (80,83); San Telmo (85,83); Pablo Picaso de Estella (76,92); IES Francisco Romero Vargas (77,42) y el Andrés Benítez (79,25), que ha pasado de intercentro a unicentro.

De todos ellos, destacan las buenas puntuaciones obtenidas por el colegio La Ina, con 88,58 sobre 90; el IES Elena García Armada, que ha sumado 88,17 y el IES San Telmo, con 85,83.

Según los datos de la Junta de Andalucía, durante el pasado curso, el número de centros docentes inscritos en la Red Andaluza ‘Escuela: Espacio de Paz’ alcanzó los 2.575, de los que 1.887 fueron a través de la modalidad unicentro, y 688 en la modalidad intercentros.

Hay que recordar que la Escuela Espacio de Paz se inició en el curso 2002/03 con la intención de conectar a aquellos centros que desarrollan un trabajo encaminado hacia la promoción de la cultura de paz y la convivencia dentro del entorno escolar. Varios años más tarde, 2006-2007, con la aprobación del decreto 17/2007 se adoptaron medidas concretas para que la Promoción de la Cultura de Paz y la Mejor de la Convivencia en los centros educativos. Jerez ha sido en los últimos años un ejemplo a seguir gracias al trabajo de muchos de sus centros educativos y sus equipos docentes. De hecho el pasado año, exactamente en el curso 22/23 pues estos reconocimientos se realizan a posteriori, la ciudad de la provincia que más centros adscritos a la Red Andaluza Espacio de Paz.