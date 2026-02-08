Los trenes de Cercanías entre Jerez y Cádiz recuperan la normalidad

Un tren de Cercanías saliendo de la estación de Jerez.

Los trenes de Cercanías de la línea C-1 entre Jerez de la Frontera y Cádiz han recuperado este domingo 8 de febrero la normalidad tras la suspensión causada por los efectos de las últimas borrascas.

Según ha informado Renfe en su cuenta oficial de la red X, InfoRenfe, el servicio de Cercanías en la provincia de Cádiz ha sido puesto en funcionamiento esta mañana con sus habituales enlaces entre Jerez y Cádiz con paradas en Cádíz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Jerez y Aeropuerto.

No obstante, algunos de los enlaces, como el de las 08:00 hora desde Cádiz hacia Jerez había sufrido una demora de 25 minutos.

"Tren con salida a las 08:00h de la estación de Cádiz y con destino Jerez efectuará su salida con una demora aproximada de 25 minutos. Disculpen las molestias", explicaban desde la operadora en su canal de Whatsapp.

Por otro lado, Renfe ha confirmado que el servicio de Media Distancia entre las provincias de Sevilla y Cádiz sigue suspendido, al igual que el Alvia de Largo Recorrido con Madrid.

Los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía finalizan su recorrido en Villanueva de Córdoba, en este caso afectado por el corte de la línea en Adamuz.

"A partir de ahí se continúa el servicio por carretera entre Villanueva y Córdoba por carretera", como explica Renfe en su página web.