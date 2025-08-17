Tres generaciones de la familia García-Figueras se reúnen en Jerez
El encuentro comenzó con una eucaristía y finalizó con una cena en Niloo
Este sábado 16 de agosto miembros de hasta tres generaciones de la familia García-Figueras se reunieron para celebrar los ciento treinta y siete años del nacimiento de este apellido tan jerezano.
El encuentro comenzó con una emotiva eucaristía presidida por el padre Federico Mantaras y ofrecida en memoria de Tomás García García y Maximiliana Figueras Guillén, - de cuya unión nació en 1888 el apellido García-Figueras -, y de todos los difuntos de la familia. La celebración prosiguió con una agradable cena en el restaurante 'Niloo'.
