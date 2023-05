El turismo activo también sufre la sequía

Pasaba los veranos en Villaluenga del de donde es natural su madre. El jerezano Alex Timaure (1972) ha desarrollado allí su iniciativa emprendedora y empresarial, ahora en riesgo por la sequía. Timaure estudió en el instituto jerezano Seritium el ciclo de Actividades Deportivas y, junto a otro socio, se lanzó a montar su propia empresa: Naturaventura. Analizaron los recursos y las posibilidades de montar esta iniciativa que consideran pionera en el desarrollo del turismo activo, educativo y medioambiental en la Sierra de Cádiz. “Organizamos actividades de senderismo, barranquismo, kayak, rutas en piraguas, rutas nocturnas, tirolinas, escalada. También organiza carreras, trails”.

Villaluenga del Rosario, un pequeño pueblo situado al noroeste de la provincia de Cádiz, es un enclave de gran interés paisajístico, en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema. El coordinador de actividades de Villaluengaventura recuerda que los inicios allí fueron difíciles. Más tarde ampliaron su programa a otra localidad próxima, Zahara de la Sierra, en la falda de la Sierra del Jaral, entre los ríos Guadalete y Bocaleones. Allí se encuentra lo que denominan base de operaciones. El jerezano presume de lugar de trabajo: "Es un espacio impresionante y trabajo en lo que quiero, en lo que realmente me gusta”, remarca.

Falta de lluvias

Los problemas que acarrea la sequía no son nuevos, ni recientes. Perjudican a su empresa desde el año 2021, ya que muchas actividades las realizan en el Pantano de Zahara de la Sierra y en su famosa playita. "El pantano tiene una capacidad ahora mismo del 17%, de la oficina al embarcadero hay un kilómetro de distancia, el nivel de agua ha bajado muchísimo”, señala. Y eso, por consiguiente, ha afectado al volumen de su negocio: “Se ha notado mucho en la clientela, hemos sufrido un descenso del 70% de la clientela”.

La falta de agua también les ha obligado a modificar el calendario de trabajo. Antes no cesaba casi en todo el año, sin embargo, en la actualidad sólo trabajan de primavera a octubre, dependiendo del tiempo, al disminuir la demanda. Y las previsiones no son muy positivas. "Nos planteamos suspender la actividad”. Además de la falta de agua tan necesitada por todos, el pantano de Zahara tiene una peculiaridad: “Lo vacían, ya que aporta agua a los cultivos de regadíos de la zona de Villamartín. No sabemos si este verano llegará al 10% de su capacidad”.

Timaure cuenta con un 'plan b'. La idea es potenciar el resto de actividades que organizan al margen de los pantanos, ya que cerca no hay otro lugar de características similares donde puedan realizar. No obstante, no duda en admitir que le perjudica: “Me quita el sueño y a nivel económico nos afecta bastante”.

Mientras tanto, continúa con el diseño de programas actividades, contactando con los centros y buscando alternativas a la sequía "porque la sequía afecta a los regadíos y también a nuestro sector de actividades al aire libre que hicimos una fuerte inversión de Kayaks e hidropedales en 2020 y va a ser difícil recuperarla", concluye el empresario jerezano.