Turismo responsable en Tanzania desde el Zoo de Jerez: la clave para la supervivencia de la fauna salvaje

Luis Rodríguez y Arnold Nyalu, ponentes de la charla en el Zoo de Jerez sobre el turismo en Tanzania.

El Centro para la Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez celebrará una charla benéfica el próximo viernes 12 de diciembre en su aula de educación. El evento, que comenzará a las 19 horas con entrada gratuita, tiene como objetivo recaudar fondos para el Hope Orphanage Center de Arusha, Tanzania.

La sesión ofrecerá un análisis del turismo de safaris en África, examinando su potencial como motor de conservación y desarrollo social. La charla será impartida por dos expertos que aportan una visión integral sobre el impacto en Tanzania, Luis Rodríguez (Safari Leader y Guía Especializado en Fauna Salvaje), y Arnold Nyalu (Manager de Major Treks and Safaris, Tanzania).

Rodríguez enfocará su charla en el aspecto de la conservación. Explicará cómo los turistas benefician directamente a la protección de los parques nacionales y cómo los ingresos turísticos apoyan proyectos específicos para la fauna salvaje. Por su parte, Arnold Nyalu, desde una perspectiva local, abordará el impacto socioeconómico. Describirá cómo el turismo responsable contribuye a la prosperidad del país y al desarrollo de las comunidades y ciudadanos tanzanos. Ambos ponentes colaboran para promover un modelo de viaje inmersivo y sostenible que prioriza el impacto positivo en el terreno.

Tras la charla, se ofrecerá un catálogo de 15 fotografías en el restaurante del zoo. Los fondos para el Hope Orphanage Center de Arusha se obtendrán íntegramente de la venta de estas fotografías.