Luis Rodríguez Mateos, el jerezano que muestra la vida salvaje de Tanzania

Después de un largo día, el sol empieza a caer por el horizonte. Las nubes grises que lo tapaban ahora pasan por encima, queda menos de una hora de luz. El infinito se tiñe de tonos pastel y el cantar de los pájaros se intensifica en el silencio... Así comienza a describir Luis Rodríguez Mateos su momento favorito del día en el Serengueti. El jerezano es un apasionado de Tanzania y desde hace unos años no sólo va por placer, sino que junto a la empresa Major Treks and Safari, organiza safaris 'auténticos', con los que además se contribuye a la economía local de Tanzania.

"Lo que tiene de atractivo Tanzania son los grandes parques nacionales, que es el motivo por el que todo el mundo va. Al final, tanto el Serengueti como el Ngorongoro son un gran reclamo. Tienen una ubicación espectacular, cómo son, la forma de conservación... Todo influye mucho. Además Tanzania es un país muy seguro y tienes la posibilidad de hacer un choque cultural relajado con tribus, escalar el Kilimanjaro...", detalla el jerezano.

Para Rodríguez Mateos es imposible no quedarse enamorado de un atardecer en el Serengueti: "Los parques nacionales son como un museo, en el que constamente van cambiando las obras de arte, y aunque vayas mil veces, siempre es diferente. Y para mí, es sorprendente estar con la tribu Hadzabe, una tribu paleoafricana, con 40.000 años de historia. Son cazadores recolectores y siguen viviendo en las mismas condiciones".

Los viajeros que van con el jerezano al país africano reviven en vivo y directo tantos documentales que se ven por la televisión. Pero no es un safari al uso. "No sólo decimos 'mira un león'. Es mostrar qué está haciendo, si es una coalición de varios hermanos... Es dar un relato. La gente va pensando que se van a llevar fotos y lo que se traen a sus casas son historias", subraya Rodríguez Mateos, quien no sólo contribuye con la empresa Major Treks and Safari a la economía local, sino también con un orfanato de la zona.

El jerezano anima a dejar atrás los prejuicios. La forma de viajar ha cambiado y en África hay muchos tipos de turismo. "Hay turismo de lujo, otro que combina más la integración en la comunidad, y el tercer grupo que es el 'mochilero', que no recomiendo porque es mejor llevar las cosas organizadas para evitar perder mucho tiempo. Nosotros hacemos el segundo tipo de turismo, huímos de la masificación del safari y también disfrutamos del turismo dentro de la ciudad", añade. Cada vez se busca ser menos turista y más un viajero, y este jerezano lleva en la sangre la vida salvaje.