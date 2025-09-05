UGT Cádiz apoya la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

En su afán de "ser útil a la sociedad y de mejorar la vida de las personas", UGT Cádiz participa, junto a un amplio grupo de entidades de todo tipo, "en los actos de apoyo a la candidatura de Jerez a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, así como en los trabajos que acompañan dicha candidatura, desde el ámbito sindical, laboral y social que nos corresponde".

En nota de prensa, el sindicato explica que "esta candidatura, que inició la anterior alcaldesa Mamen Sánchez, y que continúa la actual, María José García-Pelayo, supone una oportunidad para relanzar a Jerez, y a toda la provincia, como centro cultural, de ocio y de turismo. Las inversiones que se realizarían en materia de infraestructuras, transportes, nuevos teatros, museos… generarían empleo de calidad y darían a nuestra provincia el impulso necesario para afianzarse como atractivo cultural y potenciar la imagen de Jerez y otros municipios que colaboren, en toda Europa y en todo el mundo".

Además del apoyo explícito, participando en actos y difundiendo la candidatura, UGT Cádiz ha presentado un proyecto de participación que ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Jerez y que pretende dar a conocer "el destacado papel que el sindicalismo ha tenido en el desarrollo de Jerez, y en la mejora de la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Esperamos que la candidatura de Jerez sea la ganadora y que, al mismo tiempo, UGT Cádiz pueda seguir desarrollando actividades que contribuyan a visualizar el papel útil del sindicato en la ciudad y en la provincia, como siempre, desde un punto de vista crítico y constructivo".