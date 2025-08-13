UGT y CCOO reivindican enfocar al empleo la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura

De izquirda a derecha, el rector de la UCA, la alcaldesa de Jerez, la presidenta de la Diputación de Cádiz y el ex presidente de la CEC, en la presentación de la nueva imagen visual de Jerez 2031.

UGT y CCOO consideran que la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031 debe servir para impulsar el empleo en una comarca con una de las tasas de paro más altas de España y Europa.

Ambas organizaciones sindicales ven en Jerez 2031 una oportunidad única para combatir el "desempleo estructural" que afecta a la zona, motivo por el que apelan en un comunicado conjunto por situar la creación de empleo y el desarrollo social como ejes centrales de la propuesta de la candidatura jerezana.

En concreto, los sindicatos mayoritarios reivindican que el documento final que se presente incluya medidas concretas para combatir esta lacra social, al tiempo que advierten de la necesidad de "frenar la fuga de talento" de las industrias culturales de Jerez y la provincia.

A su juicio, si la candidatura de Jerez es elegida podría revertirse esta tendencia por la que muchos profesionales se ven obligados a emigrar a otras ciudades o países por la falta de oportunidades en su lugar de origen.

Los sindicatos esgrimen que este es el principal motivo por el que defienden la candidatura de Jerez y que también debe animar a todos los agentes sociales, culturales y económicos de la ciudad a apoyarla, como de hecho se viene produciendo.

Del mismo modo, argumentan que el documento que se presente, el conocido como ‘bid book’, debe apostar por la inclusión cultural, un aspecto que consideran que, bien diseñado, puede traducirse en empleo inclusivo y sostenible.

Las organizaciones sindicales recuerdan que la situación económica del Ayuntamiento de Jerez, entre los más endeudados de España, es otra de las razones que justifica una apuesta decidida por este proyecto de capitalidad cultural. “La candidatura genera un alto potencial que posibilita crecimiento y oportunidades laborales, por lo que este principio de mejora del empleo es el que debe sustentar, partiendo de la realidad jerezana y de la comarca, el proyecto de candidatura que se presente a las instituciones europeas”, apostillan.