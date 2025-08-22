UGT denuncia la situación precaria de las ambulancias que cubren el Hospital y el área sanitaria de Jerez, sierra y Costa Noroeste

El sindicato UGT-SP ha denunciado la precaria situación de las ambulancias que cubren la ruta del Hospital de Jerez y el área de la Sierra y Costa Noroeste. En un comunicado, dicho colectivo acusa a la administración de "no fiscalizar el servicio y no sacar a licitación el nuevo pliego, aumentando el número de ambulancias tanto en programado como en urgencia".Del mismo modo, lamenta su negativa a "escuchar a los profesionales en su elaboración, ya que no se actualiza desde 2019".

Por otro lado, el sindicato ha criticado a la empresa concesionaria del servicio en el área sanitaria Jerez Sierra Costa Noroeste, SSGA, por no cumplir en el número de vehículos que dicho pliego recoge, provocando, “graves perjuicios tanto a trabajadores como a usuarios, pacientes en su mayoría afectados por alguna patología y/o discapacidad”.

La Sección Sindical de UGT en la empresa de transporte sanitario SSGA alerta de “que desde hace ya varios meses, tras peticiones desde el comité en reuniones mantenidas con responsables de la empresa y a través de correos electrónicos, existe una crítica situación en los vehículos del servicio programado y de urgencia, situación que ha pasado a ser alarmante ya que los trabajadores han tenido incluso que parar dichos vehículos para reponer liquido refrigerante, esperando un tiempo para poder realizarlo sin peligro para su integridad física por no existir vehículos de reposición”.

Esta situación de falta de vehículos de reposición para ambos servicios, sumado a la no reparación de estos por su próxima caducidad para el transporte sanitario, "hace insostenible el trabajo diario que los trabajadores desean dar a los pacientes".

"Para estos pacientes es una situación de precariedad del servicio ya que deben esperar hasta una hora para ser recogidos, o no se les recogen para asistir a sus distintos tratamientos, algo inaceptable y que permite la administración al no hacer nada. Es una situación que tiene solución con la puesta en marcha de un nuevo pliego, el cual contenga las reivindicaciones expuestas por este comité en un dossier entregado a la dirección del hospital", añade el comunicado.

Se da además la circunstancia que la empresa, para cubrir el servicio programado, "está utilizando las ambulancias de urgencias que no están recogidas en el pliego para tales funciones y en especial, la denominada bariátrica para pacientes de obesidad mórbida, la cual debe dejar de prestar el servicio en el programado inmediatamente si existe alguna urgencia".

La Sección Sindical de UGT en la empresa SSGA asegura que desde el pasado 22 de mayo, "cuando se celebró una reunión, la dirección del Hospital de Jerez está informada de esta grave situación, que entendemos como una falta de control ante tal situación de auténtico deterioro del servicio que los ciudadanos no se merecen”.

Atendiendo a la falta de soluciones por parte de la empresa SSGA, la inacción de la Junta de Andalucía y ante las graves situaciones que se están produciendo en el transporte sanitario del Área Sanitaria Jerez-Sierra-Costa Noroeste, los trabajadores no descartan "iniciar movilizaciones por el grave riesgo que supone está situación para la salud tanto de los trabajadores del servicio como de los pacientes que hacen uso del transporte sanitario”.