UGT denuncia que el traslado del gabinete jurídico del Ayuntamiento de Jerez pone en riesgo la confidencialidad de pleitos judiciales

La sección sindical de UGT del Ayuntamiento de Jerez ha denunciado la situación de "colapso, inseguridad y riesgo laboral" que atraviesa el gabinete jurídico del Ayuntamiento de Jerez tras el traslado "forzoso y repentino" de sus instalaciones en el edificio de la Calle Consistorio.

Según informan los representantes de los trabajadores, "el equipo de gobierno ha decidido desalojar al servicio jurídico de su ubicación histórica -donde contaba con las medidas de seguridad adecuadas- para relegarlo a 'un rincón' de la misma planta, sin ventilación ni luz natural directa. El motivo de este movimiento ha sido liberar espacio para instalar el nuevo departamento de la Campaña 2031", una decisión que los denunciantes califican de "sinsentido organizativo", dado que "dicho departamento promocional tendría su encaje natural en el edificio de la Avenida Alcalde Álvaro Domecq, conocido como 'La Moncloita', y no desplazando un servicio crítico del Consistorio".

La situación "más alarmante", según denuncia el sindicato, es la "quiebra de la seguridad documental. El traslado ha obligado a mover cientos de procedimientos judiciales vivos contra el Ayuntamiento, contenidos en 23 archivadores, que ahora se encuentran en una zona precaria donde no se puede garantizar la cadena de custodia".

"La confidencialidad brilla por su ausencia. Se están manteniendo reuniones sobre estrategias de defensa del Ayuntamiento y manejando datos personales de ciudadanos en un espacio abierto, donde cualquier conversación se escucha desde el pasillo y donde la documentación se acumula sin las medidas que exige el Esquema Nacional de Seguridad", alertan desde el sindicato. De hecho, "la falta de espacio ha obligado a trasladar conversaciones confidenciales al pasillo, justo al lado de los cuartos de baño, una imagen que califican de lamentable para la institución".

Incumplimiento de la Ley de Prevención

"A la gravedad de la exposición de datos se suma el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral. El nuevo 'rincón' asignado incumple", a juicio de los delegados de prevención, "el Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo, careciendo de la ventilación, iluminación y espacio mínimo vital por trabajador que exige la ley".

Desde UGT exigen al gobierno municipal "una rectificación inmediata, la evaluación de riesgos del nuevo puesto (que no consta que se haya realizado) y el retorno del gabinete jurídico a un espacio digno que garantice tanto la salud de la plantilla como la seguridad jurídica de los expedientes municipales".

"No es admisible que se priorice una campaña promocional a cinco años vista por encima de la seguridad jurídica actual del Ayuntamiento y la dignidad de sus trabajadores", concluyen.