Los últimos de El Almendral en Jerez

La Policía Local de Jerez ha estrenado este lunes oficialmente la nueva jefatura, ubicada en La Asunción junto a la de Policía Nacional. Por ello, este miércoles han compartido en redes algunas fotos y un texto a modo de despedida tras dejar las instalaciones de El Almendral:

"Durante estos días se ha finalizado el traslado de todos los servicios y efectivos de esta Policía Local a la nueva jefatura ubicada en la avenida de la Universidad.

Atrás queda el edificio de la avenida de la Comedia desde el que hemos desarrollado nuestra labor durante más de 35 años, y si bien no cumplía ya con los requisitos para dar un buen servicio a la ciudadanía y a los propios componentes de la plantilla, son muchas las experiencias allí vividas día tras día en los que la actividad ha sido siempre muy intensa, por lo que no es de extrañar que pese a la absoluta certeza de que la mejora en el cambio de jefatura es abrumadora, no han sido pocos los agentes que han experimentado un cierto sentimiento de tristeza al ver sus dependencias totalmente vacías, muy al estilo de aquella cancioncilla que decía: "Triste y sola se queda Fonseca.....".

Ahora solo queda caminar con paso firme hacia un nuevo futuro, hacia unas instalaciones magníficas desde las que podremos dar un mejor servicio a toda la ciudadanía.

La foto corresponde al último servicio prestado por el turno segundo. Todavía habría pases de servicio en el turno tercero y el último y definitivo sería el turno primero del día 4 de diciembre".