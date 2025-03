Últimos días para visitar la exposición 'Nunca es tarde' en el Ateneo de Jerez

La exposición 'Nunca es tarde', de Conchita Gómez, se podrá visitar hasta este jueves, 13 de marzo, en el Ateneo de Jerez. Una muestra llena de color y sentimiento en la que su autora demuestra que nunca es tarde. Conchita Gómez Fernández no es una recién llegada al mundo del arte, pero quizás sí sea la primera vez que muchos jerezanos tengan la oportunidad de contemplar su obra de manera tan cercana y personal. 'Nunca es tarde' no es solo el título de la exposición, sino una declaración de intenciones, un reflejo de la filosofía vital de la artista. Y es que, como ella misma transmite, la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para crear, para sentir, para expresarse. Esta exposición es el resultado de años de dedicación, de una pasión que ha ido madurando con el tiempo y que ahora se muestra en todo su esplendor. Según jerezsinfronteras.es, las pinturas de Conchita nos invitan a un viaje íntimo a través de su universo creativo. Cada cuadro respira cercanía, emoción, una conexión palpable con la artista. A través de sus pinceladas, Conchita nos habla de la vida, del paso del tiempo, de la belleza que se esconde en lo cotidiano. Es un arte que se siente, que te llega dentro y te hace reflexionar sobre esas pequeñas grandes cosas que a veces olvidamos en el ajetreo del día a día. Si buscas obras que te dejen indiferente, esta no es tu exposición. Pero si te abres a sentir, a conectar con la sensibilidad de la artista, te aseguro que 'Nunca es tarde' te dejará huella.