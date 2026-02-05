Así busca la unidad canina de Bomberos posibles heridos entre los escombros de la casa derrumbada de calle Naranjas en Jerez

Una casa de la calle Naranjas ha quedado completamente derruida tras el desplome de buena parte de la estructura del patio interior este jueves. Los bomberos tuvieron que rescatar por una ventana a una persona atrapada en una habitación. Para comprobar que no hubiera víctimas en el inmueble, dos perros de la Unidad Canina del Grupo de Localización y Rescate (GLR) del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz accedieron al inmueble, confirmando que no había personas bajo los escombros.

La mujer rescatada, Zíngara, ha declarado tras el suceso que "Dios me ha tenido en su mano. Se podría haber caído el techo encima de mí. Voy a creer en Dios, porque si no se me derrumba lo de la cocina y se me derrumba donde estoy durmiendo, no me levanto de la cama, me tenéis que poner una túnica plateada por lo alto".

Desde el Ayuntamiento se ha actuado de urgencia en la vivienda abandonada y se han tapiado todos los accesos.