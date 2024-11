De una pequeña habitación con un frigorífico en Jerez a ser referente nacional

En 1974 se abrieron las puertas de un cuarto, de cuatro por cuatro, con un frigorífico doméstico y dos bolsas de sangre en el Hospital de Jerez que llevaba el nombre de Hematología. Toda la unidad era eso. Un cuarto, una nevera, dos bolsas de sangre y un nombre propio, el doctor Ángel León. El médico asumió la creación del nuevo servicio partiendo de cero y hoy, 50 años después, la unidad es referente en Andalucía y en España.

"Era un servicio de nueva creación y el objetivo fundamental era obtener sangre, sin ser retribuida, y que fuera suficiente para las necesidades del centro, porque había muchas intervenciones que se tenían que posponer porque no había sangre", recuerda el ex jefe de Hematología del Hospital de Jerez. Llegó en marzo de 1974 a Jerez y al ver la escasa dotación con la que contaba "dije que no me hacía cargo de la responsabilidad hemoterápica del centro, que tenía que venir más personal y material para que yo pudiera hacer cargo del tema".

En esos primeros pasos, junto al trabajo del doctor en el Hospital está el nacimiento de la Hermandad de Donantes de Sangre. "Lo más importante a partir de este momento fue la creación de una hermandad de donantes que fuera capaz de movilizar e informar en Jerez sobre la donación. Como yo no era de Jerez, me puse en marcha para buscar una persona que fuera comprometida y generosa en su tiempo, y relacionada con la sociedad jerezana, y tuve la suerte de encontrarme con Ramón Guerrero González, que puso en marcha la hermandad de donantes de sangre", recuerda.

Un año después, a finales de 1975, consiguieron cubrir el 100% de las necesidades hemoterápica del Hospital. Y a este gran hito, le siguieron otros muy importantes, como la creación de la Asociación para la Lucha Contra Enfermedades Hematológica de la mano de familiares de pacientes y el primer trasplante autólogo en el Hospital de Jerez. "Teníamos una paciente con una leucemia aguda precisaba consolidar su enfermedad con un trasplante y proponemos, porque no estábamos en ese momento acreditados, que sea trasplantada o en el Reina Sofía o en el Virgen del Rocío. Sin embargo, ninguno de los centros la admite. Así que en diciembre de 1989 hacemos el primer trasplante autólogo de médula ósea en Jerez. La enferma sale perfectamente y se da de alta. En ese momento me fui a la gerencia a comunicarlo, porque todo se había hecho en 'silencio' (aún no estaban acreditados), y casi me expedientan. Pero lo cierto es que la paciente estaba en su casa y estaba viva, que era lo importante", relata el doctor León.

EddyJean-Paul y Ángel León junto al presidente de la Asociación para la Lucha Contra Enfermedades Hematológica, Andrés Soto. / Miguel Ángel González

A partir de ese momento la unidad consiguió la acreditación para trasplantes autólogos y el servicio quedó constituido: "Creamos una unidad de aislamiento, teníamos ya 20 camas para enfermos normales con su consulta externa, hospital de día de adulto y pediátrico, un banco de sangre en marcha y los distintos laboratorios. En 2008 me jubilé y di paso a un gran equipo. Han seguido haciendo lo importante, que es luchar por el enfermo y dar la mejor y más actualizada atención a cada paciente".

Este 22 de noviembre la Unidad cumple 50 años y para el impulsor del servicio "significa muchísimo". "La sanidad pública se hace por los profesionales, no se genera por los gerifaltes, sino por el empeño del propio profesional. Es la realidad. Nosotros teníamos el empeño de ofrecer al paciente lo que teníamos que ofrecer y eso era lo mejor que había en ese momento. Estoy absolutamente seguro de que hoy día sigue siendo así. Cumplir 50 años significa muchísimo. Significa que aquella semilla que se generó en el 74 gracias a dios y a los profesionales (facultativos, técnicos, auxiliares, administrativos, celadores, enfermeros...) sigue viva y es un gran orgullo".

Otro nombre importante ligado a la Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia del Hospital de Jerez es la del doctor Eddy Jean-Paul. Recuerda que al llegar al servicio "me quise meter de lleno y me quedé hasta el día de mi jubilación. Prácticamente, toda mi carrera la he hecho aquí". "Los inicios fueron muy difíciles porque prácticamente no teníamos nada. Pero éramos jóvenes, con muchísima ilusión y vocación y apostamos por lanzar un servicio que pudiera competir con otros a nivel nacional. Y lo hemos conseguido".

A los hitos ya citados, el doctor Eddy Jean-Paul subraya además el primer trasplante alogénico (año 2000) y el primer trasplante de cordón umbilical en 2008. "Hay que continuar, seguir en la vanguardia, porque ya somos referente en Andalucía y competitivos a nivel nacional. Pero para avanzar se necesitan recursos, porque buenos profesionales los tenemos".

Esta unidad es la mayor de la provincia en cuanto a dotación de hematólogos y cartera de servicios y por ello actúa como unidad de referencia para el diagnóstico y tratamiento de patología hematológica de alto grado y para la realización de trasplantes hematopoyéticos.

Hoy día, el servicio se podría dividir en la Unidad en Hematología clínica (planta de hospitalización, unidad de trasplantes, hospital de día y consultas externas) que es un servicio médico más, y Hematología Analítica y Hemoterapia, que son parte de los servicios centrales del hospital.

En la actualidad, el servicio es el responsable de la atención a los habitantes del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, cubriendo a una población de 459.000 personas. Además, atiende patologías de alto grado como las leucemias agudas y brinda atención especializada en hematología pediátrica a los habitantes del Campo de Gibraltar, que abarca a otros 250.000 ciudadanos. De hecho, el servicio también se encarga de realizar los trasplantes autólogos para los residentes del Campo de Gibraltar y todos los trasplantes alogénicos de la provincia de Cádiz, actuando además como centro coordinador provincial de la terapia CAR-T.