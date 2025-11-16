El universo flamenco de Jerez, pensado para los más pequeños

Patricia Noelia Moreno y Raquel Huertas posan junto a la ilustración de La Paquera, una de las artistas que aparecen en el libro.

Si de algo puede presumir Jerez de la Frontera es de ser la ciudad que más artistas ha dado al flamenco cualitativa y cuantitativamente hablando. Bajo esta premisa ha nacido ‘Historia pequeña del flamenco de Jerez’, una iniciativa que surge de la editorial Rhode Island y que han elaborado conjuntamente la filóloga Patricia Noelia Moreno y la ilustradora Raquel Huertas.

El proyecto, que se presentará este lunes 17 de noviembre a partir de las 19.30 horas en la sede de la Fundación Caballero Bonald (calle Caballeros, 17), pretende “introducir y acercar el flamenco a los más pequeños, porque muchas veces se desconocen los artistas de relevancia”.

Este primer volumen, ya que dada la cantidad de artistas que ha dado Jerez a lo largo de la historia, “no cabían todos en este libro”, aglutina a nombres como Paco Cepero, Moraíto, Manuel Torre, Angelita Gómez, José Mercé, Manuel Torre o Juana La Macarrona, por citar a algunos.

“Hemos hecho una selección en función de si son fuentes de inspiración o han sido creadores de estilos. Evidentemente, no están todos los que tienen que estar, es un avance, pero la idea de la editorial y nuestra, tanto de Raquel como mía, es poder incluirlos poco a poco en otras publicaciones”, explica Patricia Noelia Moreno.

Las autoras posan con el libro. / Miguel Ángel González

“Además, -prosigue una de las autoras- hemos incluido también alusiones a figuras fundamentales dentro del flamenco de Jerez, como pueden ser Antonio Gallardo, Juan de la Plata o Manuel Ríos Ruiz, también con la idea de que las nuevas generaciones vayan conociendo nuestro patrimonio cultural, que es muy rico”.

Si el apartado literario ha correspondido a Patricia Noelia Moreno, el ilustrativo ha sido tarea para Raquel Huertas. Cuenta la artista jerezana que el proyecto “nació de una iniciativa de Librería El Laberinto, que tiene un apartado para niños, Territorio Infantil y necesitaba contar con publicaciones destinadas a ellos”, apunta.

“Yo había hecho con Margarita Lozano el libro, también para niños, ‘Historia pequeña de Jerez’, donde aparecen los personajes históricos de la ciudad, y Adrián Otero nos planteó, a Patricia y a mí, hacer un trabajo parecido pero con el mundo del flamenco”, añade Raquel Huertas.

A pesar de haber experimentado este lenguaje con los personajes históricos de Jerez, adentrarse en el mundo del flamenco ha sido para la ilustradora “una experiencia difícil, primero porque no sé mucho de flamenco y luego porque al contrario que con los personajes históricos, donde especialmente en el vestuario son muy particulares, en el flamenco no ocurre así, por eso hemos tenido que recurrir a su personalidad e incluso al entorno o el barrio en el que nacieron”.

Eso sí, a la hora de poner en pie el proyecto “he disfrutado mucho porque una vez que hablaba con Patricia y me daba consejos sobre por dónde tenía que ir la ilustración, luego yo buscaba en internet a ese artista cantando, bailando o tocando la guitarra y sobre eso me inspiraba”.

La autora ha reconocido que de todos los personajes creados “el más difícil ha sido Fernando Terremoto, porque tiene unos rasgos muy particulares”, y asegura que en este trabajo “he podido descubrir la grandeza del flamenco de Jerez porque hay artistas que ya en el siglo XIX llevaban el arte de esta ciudad por todo el mundo”.

Entre las particularidades de este libro descata también que la edición está diseñada para niños y niñas con dislexia.

El acto de presentación contará con la ilustración musical del artista jerezano José Gálvez y un jerez de honor gracias al Tabanco El Pasaje.