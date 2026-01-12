Urbanismo avanza en las obras de mejora del vial entre San José Obrero y Guadalcacín

La junta de gobierno local ha aprobado de manera definitiva la tramitación, por el procedimiento de urgencia, del expediente expropiatorio de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de mejora del vial de conexión de San José Obrero y Guadalcacín, que contempla la adecuación a tramo urbano del denominado 'Camino de Bornos'.

Igualmente, se ha aprobado definitivamente la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación por urgente ocupación de estos suelos, en cumplimiento del compromiso incluido en el convenio suscrito con la Diputación Provincial de Cádiz para la ejecución de estas esperadas obras, siendo el siguiente paso el levantamiento de las actas previas a la ocupación.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que, “con la tramitación en tiempo y forma de este expediente estamos cumpliendo nuestra parte del convenio, consistente en obtener la disponibilidad de los suelos que se requieren para la ejecución de estas obras; se trata, por tanto, de una expropiación de vital importancia para seguir dando pasos en la tramitación de esta actuación que los vecinos de la barriada de San José Obrero y de la ELA de Guadalcacín llevan tanto tiempo demandando”.

De igual modo, ha señalado que la Delegación de Urbanismo “está tramitando diligentemente este expediente, que fue sometido a información pública sin que se recibiesen escritos de alegaciones por parte de los titulares de derechos afectados por la expropiación”.

Colaboración con los propietarios afectados

En este sentido, la delegada municipal ha agradecido la colaboración de 26 propietarios afectados que han dado al Ayuntamiento su expreso consentimiento para la puesta a disposición de sus terrenos (que suponen aproximadamente el 50% de total) con el fin de facilitar la ejecución de estas obras y, por tanto, no ha sido necesario incluirlos en el expediente de expropiación, agilizando así la tramitación administrativa.

De conformidad con lo establecido en el PGOU, los ámbitos del suelo urbanizable afectados se incluyen dentro de los sectores denominados 'San José Obrero- Camino de Espera', 'Las Abiertas de Caulina' y 'Pago de Lima'.

Cabe recordar que este proyecto tiene como objeto adecuar el vial existente a tramo urbano, mejorando el trazado y su funcionalidad y ampliando la nueva sección proyectada en el mismo; reducir la siniestralidad, desde el punto de vista de la seguridad vial; potenciar los desplazamientos urbanos en el entorno y ámbito de influencia de ambas entidades locales; asegurar unas condiciones de circulación segura, cómoda y fluida para los distintos tipos de usuarios; mejorar la conectividad del transporte público y contribuir a la movilidad sostenible.

El proyecto de trazado ha sido redactado por la Diputación Provincial de Cádiz, que debe proceder, según se recoge en el convenio, a la redacción del proyecto de construcción de mejora del vial que recogerá el conjunto de mejoras que se llevarán a cabo. Igualmente, asumirá el proceso de contratación de las obras así como su ejecución material.