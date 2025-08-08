Los bloques beneficiarios de las ayudas para mejorar la accesibilidad solicitan la licencia en tiempo récord

Las cuatro comunidades de propietarios de Jerez beneficiarias de las subvenciones de rehabilitación de edificios que concede la Consejería del ramo de la Junta de Andalucía han presentado las correspondientes solicitudes de licencia de obras, que están ya en tramitación, según ha confirmado la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra.

La responsable municipal ha agradecido el buen trabajo realizado por estas comunidades y la eficiente respuesta que han tenido a la publicación de la resolución definitiva de la concesión de estas subvenciones, que permitirán la ejecución de obras de mejora de la accesibilidad en los edificios residenciales de la plaza Benaocaz 9 y plaza Ubrique 9, en la barriada de La Granja; Avenida Tomás García Figueras, 28 y Avenida Ingeniero Mayo, 15 en el Polígono de San Benito. Estas subvenciones suman un importe de 477.653 euros en total.

Tras la presentación de las solicitudes de licencias de obras por parte de las comunidades de propietarios, desde Urbanismo “estamos llevando a cabo su tramitación para que los vecinos puedan llevar a cabo las obras en sus edificios cuanto antes”, ha manifestado De la Cuadra, quien recuerda que la idea es que estas actuaciones puedan ejecutarse y justificarse a lo largo de 2026.

En este sentido, la delegada de Urbanismo, ha resaltado la importancia de que estas entidades hayan presentado sus solicitudes con tanta celeridad y eficacia, “ya que permite que nuestros técnicos del Departamento de Licencias ya tengan abierto el correspondiente expediente y que podamos agilizar al máximo esta petición”.

Según detalló la gobierno local con motivo de la concesión de estas ayudas a cuatro comunidades de propietarios en Jerez, “se trata de edificios con unos años de antigüedad y que necesitan mejorar la accesibilidad de sus vecinos, en muchos casos personas mayores. Con estas ayudas concedidas por la Junta podrán mejorar la calidad de vida de sus propietarios e inquilinos”.

Cabe recordar que la Orden de 1 de agosto de 2023 considera subvencionable las obras o actuaciones para la mejora de la accesibilidad en los elementos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva así como en el interior de las viviendas cuando fuese necesario para su ejecución.