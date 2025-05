Las Urgencias del Hospital de Jerez colapsadas: 48 horas esperando una cama

"Parece un hospital de un campo de batalla". Así define la situación de las Urgencias del Hospital de Jerez el delegado de la junta de personal, José Antonio Aparicio. En los últimos días ha habido pacientes que han estado hasta 48 horas esperando una cama, aguardando en la sala de Urgencias una plaza en la planta.

"Se han tenido que ir compañeros a buscar carros a las consultas y camillas porque no había. Todo está ocupado, es tremendo", declara Aparicio. El delegado de personal informa de que este martes sobre las tres y media de la tarde había "23 pacientes pendientes de ingreso". "La situación en la que estamos es una barbaridad. ¿Y a qué obedece? Pues esto es el resultado a una fuerte presión asistencial y a la falta de camas en las plantas", añade el representante de los trabajadores.

"Estamos hablando de pacientes que requieren de asistencia urgente y de hospitalización preferente. Y no hay capacidad de cama. Esto contrasta mucho con que la planta de Neurología esté cerrada y solo una parte del inicio de la planta se haya utilizado para poner consultas de Medicina Interna. Aquí tiene usted un espacio que no lo está aprovechando, cuando hay una estancia media superior a las 24 y 48 horas en Urgencias esperando una cama. No podemos entenderlo. Pero claro, se cierran camas, se ahorran en personal", denuncia. Aparicio añade que "Urgencias es la puerta de entrada para la hospitalización y en estos momentos no se tiene capacidad para dar respuesta".

En cuanto al personal, el delegado reitera su crítica ante la "política economicista" de la gerencia del Hospital de Jerez. "Sigue habiendo ausencias por permisos, por vacaciones, por incapacidad transitoria que no se cubren. Es que no se cubre casi nada. Aquí hay compañeros que le están haciendo turnos a la casa para acumular días. Se va tirando de la buena voluntad de las personas que quieren hacer dobletes y demás. Se está procurando alcanzar unos objetivos que marcan desde la Consejería, desde los Servicios Centrales, a través del esfuerzo y en detrimento del esfuerzo de los profesionales, pero sobre todo en detrimento de la calidad asistencial", explica.

Sin pijamas ni cambios de cama

Aparicio alerta del déficit en la ropa del Hospital de Jerez. El delegado de personal señala que "ya lo he denunciado en otras ocasiones, incluso otros sindicatos, y es la situación de la falta de ropa. Volvemos otra vez a lo mismo". "Si la ropa sale esta noche o mañana para esas lavanderías industriales y luego no vuelve el mismo número de ropa que sale, al final seguimos en déficit. Y no adoptan ninguna medida que sea eficaz. El otro día me comentaba una auxiliar de Cardiología que le tuvieron que explicar a un familiar de un paciente que no le habían dejado pijamas y toallas porque estaban priorizando los que estaban en peor estado", denuncia.

"Es lo último que puede pasar, que vayan a lavar un paciente y no tengan ropa para secarlo. Es una situación dantesca. Si salen 2.800 sábanas, tienen que volver al día siguiente 2.800 sábanas limpias, no 1.500. Porque estamos volviendo a tener déficit y el personal trabajando en malas condiciones y dando una mala calidad en el servicio", critica Aparicio.