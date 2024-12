Denuncian la entrega de premios a menores en Juvelandia con símbolos franquistas

El sindicato USTEA ha denunciado la entrega de algunos premios con símbolos franquistas que se están ofreciendo a menores en la Feria de Ocio Infantil y Juvenil "Juvelandia", que se está celebrando estos días en el Palacio de Exposiciones de IFECA en Jerez.

Desde esta institución aseguran que "diferentes docentes de la provincia nos comentan que se han obtenido como premios llaveros del dictador Francisco Franco, vapers y mecheros", unos hechos que les han hecho denunciar el asunto públicamente.

USTEA ha solicitado "a la Diputación de Cádiz que controle este tipo de acciones que fomentan valores no democráticos y no saludables y que asegure que esto no volverá a suceder".