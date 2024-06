USTEA denuncia la proliferación de aulas mixtas en los colegios de Jerez

Los centros escolares cierran en estos días la organización y las plantillas de funcionamiento para el próximo curso y se confirma la tendencia de la que USTEA viene alertando en los últimos años, con la supresión masiva de aulas públicas, la proliferación de aulas mixtas y la extensión de los conciertos educativos.

El próximo curso, la red de centros públicos volverá a perder decenas de clases, más de 500 según los datos que ha podido recabar Ustea por sus propios medios, ante la opacidad y falta de información por parte de la administración educativa. Este nuevo recorte se suma a la larga lista de cierres desde la llegada al gobierno de la Junta del Partido Popular: desde 2019 hasta este curso, la red de centros públicos ha perdido ya 1943 clases públicas. Estos datos no son estimatorios sino que son los que la propia Consejería, curso tras curso, se ve obligado a publicar en el BOJA. Por desgracia, con la previsión de supresiones para el próximo curso, hablamos de cifras cercanas a las 2600 unidades de infantil y primaria recortadas en la escuela pública, desde la llegada de Moreno Bonilla al poder en Andalucía.

Este curso nos encontramos con una novedad, aún más lesiva, el cierre de centros públicos completos. Así se pueden nombrar el Adolfo de Castro en Cádiz, el Vaporcito en el Puerto de santa María, el Alfonso Churruca y el Duque de Rivas en Córdoba o en la provincia de Málaga El Adelfa en la capital y el centro Nuestro Padre Jesús en Ronda.

La supresión masiva de clases en la red de centros públicos provoca graves consecuencias en los colegios públicos, como el recorte de personal docente y de los recursos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En un número de casos cada vez mayor, la supresión de clases se impone a través de la creación de aulas mixtas, a las que se le limita las nuevas matriculaciones para que si llega alumnado nuevo no puedan volver a desdoblarse, como es el caso del CEIP La Ina en Jerez , el CEIP Lomopardo o el Ceip Cuartillos , entre otras pedanías de la misma localidad, en las que convive alumnado de distintas edades, lo que supone la amenaza real de desaparición de centros completos a medio plazo. La proliferación de aulas mixtas en las ciudades supone un importante perjuicio al funcionamiento de los colegios, pero la amenaza es aún mayor en el mundo rural, pues supone un deterioro de la calidad de la enseñanza que afecta, precisamente, a las zonas más castigadas de la Andalucía vaciada.

Mientras tanto hace tan solo unos días 11 de Junio de 2024, se publicó la resolución provisional de creación y renovación de conciertos educativos. Frente a la supresión masiva de aulas públicas, esta resolución confirma que la red de centros concertados no solo no pierde unidades escolares, sino que las aumenta, con la puesta en marcha de nuevos conciertos en todos los niveles educativos, incluyendo los postobligatorios como Bachillerato y FP y, en particular, en educación especial. Así, se establecen nuevos conciertos de aulas de educación especial en centros privados de todas las provincias. Centrándonos en la provincia de Cádiz, se han dado concierto a dos aulas de Bachillerato en el centro La Inmaculada de Algeciras, que se suman a las dos que ya se le dieron el curso anterior. Dos aulas de Educación Básica Especial Apoyo a la Integración en el María Auxiliadora de Algeciras y en San Ignacio de Cádiz y 1 aula de educación especial para atención al alumnado autista en el Mercedes Carbó del Puerto de Santa María de Cádiz.

No podemos dejar de hablar, en relación a la actualidad en la planificación del curso que viene el brutal recorte de plazas y la deslocalización de los puestos docentes de la FP a distancia. Un recorte de plazas que deja a mucho alumnado sin saber si van a poder continuar su escolarización el curso que viene y al profesorado y los centros públicos en una situación de inestabilidad absoluta. A modo de botón de muestras en el IES Columela en Cádiz, esta medida unilateral de la Consejería, supone la pérdida de hasta 10 puestos de trabajo en el centro. Ante esta situación USTEA junto a la totalidad de la Junta de personal docente ha mostrado hoy su apoyo y anuncia movilizaciones sindicales para el próximo miércoles, que se sumarán a las que desde hace días llevan a cabo el profesorado del centro en unión con organizaciones del ámbito educativo.

Desde USTEA hacemos evidente como la política educativa del gobierno de la Junta va claramente dirigida a favorecer a los centros privados, a través de la extensión de los conciertos, en detrimento de la Educación Pública que sufre una continua sangría de unidades escolares y recorte de recursos humanos y materiales.