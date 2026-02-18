Usuarios de Afanas Jerez preparan miles de canastillas infantiles de Bebé Innova para farmacias de España

Afanas Jerez y Bebé Innova han puesto en marcha un proyecto a través del cual los usuarios del Centro Ocupacional COPAD Flaviano Valencia están montando y preparando canastillas que la empresa infantil distribuirá a farmacias de toda España.

Se trata de un proyecto innovador en el que se pone de manifiesto las posibilidades laborales que se pueden llevar a cabo en un centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual.

Bebé Innova es una empresa con 20 años de experiencia especialista en cuidados infantiles, que trabaja y distribuye grandes marcas de productos pioneros a nivel internacional. Está presente en farmacias y tiendas especializadas en España y Portugal, y colabora con más de 2.000 profesionales sanitarios en todo el territorio nacional, ofreciendo a las familias y profesionales productos de primerísima calidad.

A través de esta iniciativa, los usuarios de Afanas Jerez están montado y preparando más de 9.000 canastillas, que serán enviadas a farmacias de toda España, y posteriormente se confeccionará otro lote de más de 1.200 unidades cuyo destino serán profesionales sanitarios.

Desde Afanas Jerez agradecen a Alfonso Candón, Delegado Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Cádiz, a Yessika Quintero Palma, Delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia del Ayuntamiento de Jerez, así como a Luis de Miñón, CEO de Bebé Innova, "su confianza, implicación y ayuda para que esta innovadora iniciativa sea una realidad, fomentando la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual".