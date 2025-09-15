Vacantes de inglés, alemán, francés y español, en la Escuela de Idiomas

La Escuela Oficial de Idiomas de Jerez abre este lunes 15 de septiembre el plazo para solicitar vacantes para las plazas que han quedado libres en los diferentes idiomas que se ofertan en este curso 25/26. Los interesados en solicitar plaza deberá rellenar un cuestionario que pueden encontrar en la web oficial de la EOI.

Desde el propio centro se ha reconocido a este Diario que existen vacantes en inglés, francés, alemán y español. En este último idioma, recordar que ya se oferta el Nivel Intermedio B1, y las personas que lo deseen ya pueden certificar este nivel en su ciudad.

Hay que recordar que el inicio de las clases está previsto para el próximo 22 de septiembre, coincidiendo también con el arranque de las en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático).

Entre las novedades de este nuevo curso destaca el proyecto que en 2026 comenzará la institución a nivel de Erasmus +. Será de corta duración para ofrecer movilidades a alumnado y personal del centro. Además, EOI Jerez participa hace varios años junto con algunos CEPERs de la zona en un consorcio Erasmus+ que coordina el Centro de Profesorado de Jerez, cuyas movilidades se realizarán en este curso.