Rajan las ocho ruedas de dos taxis de Jerez y Sanlúcar de Barrameda

Dos taxis de Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, aparcados en una estación de servicio de la avenida de Arcos, amanecieron este viernes 16 de enero con las ocho ruedas rajadas por parte de una o varias personas en un episodio de vandalismo que ya está siendo investigado por agentes de la Policía Nacional.

El taxista que posee la licencia de ambos vehículos, la número 113 de la ciudad de Jerez y la número 16 de Sanlúcar, reportó esta mañana el incidente a la Policía Local de Jerez y ha presentado la pertinente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Jerez.

El taxi con licencia de Sanlúcar aparcado en Jerez con las cuatro ruedas rajadas

Dicho conductor, en declaraciones a este medio, calculó que el cambio de los ocho neumáticos rajados "costará unos 1.000 euros, a lo que habrá que añadir los días que no pueda ejercer mi profesión".

Al parecer, no es el único incidente de este tipo registrado en Jerez durante las últimas horas, ya que este taxista conoce de, al menos, "otros seis vehículos particulares pinchados por este gamberro en la avenida de Arcos, en la barriada de La Granja y La Marquesa. Pero, sobretodo, en la barriada San Enrique. Debe vivir por la zona, anoche llovió mucho y no creo que se desplace desde otro punto de la ciudad".

La Policía Nacional ya ha abierto una investigación para localizar al presunto o presuntos responsables "de esta salvajada".