Una vecina de Jerez se arranca a bailar por bulerías ‘Alfileres de colores’ dejando atónitos a artistas y vecinos: “Aquí hay que morir”

Qué duda cabe de Jerez son sus barrios y sus gentes. En cada rincón de Jerez saben darlo todo en el trabajo, al igual que en las fiestas, con todo el duende del que se puede ser capaz. Una vez más ha quedado demostrado en la tradicional Verbena de la barriada de El Pelirón, celebrada los días 28, 29 y 30 de agosto. Este encuentro vecinal, organizado por la Hermandad del Consuelo y la asociación de vecinos ‘Batallas del Catavino’, se ha vivido intensamente y con éxito este 2025.

Durante estas tres jornadas en las que ha habido actuaciones, el Dj, el cine de verano y el espacio habilitado con mesas y sillas para disfrutar cómodos de la barra y las actividades han dejado estampas que los vecinos guardarán con cariño en el disco duro de su memoria.

Una de ellas tuvo lugar durante una de las veladas. Les Calvizos, el dúo de Dj´s, formado por Pedro Moreno y José Bravo que amenizaba la verbena, sacó lo mejor de toso los presentes con su live show. El momentazo de la noche lo protagonizó una de las presentes más veteranas cuando se arrancó a bailar por bulerías el gran éxito de Diego Carrasco, ‘Alfileres de colores’, acompañada a las palmas y jaleada por la pareja de artistas y otros vecinos.

La asociación vecinal ‘Batallas del Catavino’, la cual trabaja con entusiasmo para el barrio, ha compartido en sus redes sociales el entrañable momento, que probablemente, sea recordado durante años, acompañado del texto: “Aquí hay que morir”.

Amén.