Algunos vecinos afectados por el incendio no han podido salvar a sus animales

Aunque aún están por cuantificar, ya hay propietarios de animales que han visto como los animales que tenían en sus parcelas han muerto debido al incendio que se ha iniciado a media tarde de este miércoles entre los núcleos rurales de La Ina y Lomopardo.

Debido a la rápida propagación del incendio por la sequedad del terreno y el fuerte viento de levante de la jornada, muchos vecinos de la barriada rural de Lomopardo o del entorno de la Hijuela del Serallo se vieron obligados a desalojar sus viviendas ante la posible llegada de las llamas, por lo que muchos no pudieron llevarse a animales como caballos o gallinas, entre otras aves.

De hecho, hubo vecinos, que una vez pudieron volver a las propiedades, comprobaron que por desgracia estos animales habían fallecido. En la tarde de este jueves, por ejemplo, en la zona de la Hijuela del Serrallo, pudieron verse escenas de desesperación de algunas personas que han sufrido estas pérdidas.

Por el momento, no hay estimación del número de viviendas que podrían verse visto afectadas por este incendio que se ha originado en torno a las dos de la tarde de este jueves.

Mientras tanto, la protectora No me abandones Jerez ha hecho un llamamiento para que, quien lo estime oportuno, se lleve esta noche a su casa a algunos de los perros que tienen en su refugio. A través de redes sociales señalan que su refugio no está en peligro. Ahora bien, por precaución, piden ayuda para que, quien lo desee, se lleve a los animales durante una noche.