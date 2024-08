Vecinos de La Asunción en Jerez: "Esta subvención ha terminado siendo una desgracia"

Vecinos de La Asunción en Jerez han vuelto a denunciar, este jueves, el estado en el que se encuentran los bloques de la barriada, pendientes aún de rehabilitación, y han respondido además a la Junta de Andalucía, que negaba días atrás que se haya extraviado un millón de euros en las obras de las viviendas.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda desmintió "las acusaciones vertidas por Adelante Andalucía" en torno a las obras de rehabilitación de la barriada La Asunción y "que sólo pretenden confundir a los vecinos y embarrar una situación que desde hace meses se encuentra en vías de solución gracias al diálogo constante de las administraciones con los propietarios". Adelante Andalucía había asegurado que desde la asociación de vecinos de la barriada La Asunción "se está preparando un escrito para alertar a la OLAF (Oficina Europea Contra el Fraude, por sus siglas en francés) y a la Fiscalía Europea de lo que está pasando con los fondos que se destinaron desde Europa para esta obra y que se investigue el 'extravío' de más de un millón de euros".

Cables sueltos en los bloques.

Desde la Asociación de Vecinos 'La Integración', el vocal de obra, Juan Antonio de la Flor, no entiende "por qué la Junta lo niega todo cuando los hechos son evidentes. Tenemos en nuestras manos un expediente final que da prueba de que se miente y de que se facturan obras que no se han hecho, algo que está elaborado además por la dirección facultativa. Lo que queremos es que la Consejería diga de qué lado está, ¿de los vecinos o de la antigua dirección facultativa que es la que ha creado todo este caos, con empresas que han facturado lo que no han ejecutado, y con el ex presidente de la Asociación de Vecinos?'".

Material abandonado.

Destacan que La Asunción, "no está pidiendo más dinero, sino que casi seis millones que han llegado a la barriada (concedidos en 2020) se empleen en la barriada y no se pierdan por el camino, donde nos hemos encontrado muchos granujas. Una subvención, que venía con un objetivo muy bonito, y que ha terminado siendo una desgracia. Si se le pregunta a cualquier vecino si tuviera de nuevo la oportunidad, no se apuntaba a la rehabilitación. Esto sólo nos ha creado depresiones, malos estados de ánimo, muchas humedades por el ladrillo visto...".

Aseguran que sin el documento final de las obras, "la auditoría que pretende hacer la Junta va a ser de chichinabo. Si no sé lo que me han cobrado y qué han hecho, ¿cómo voy a defender qué es lo que me quieren cobrar? El dinero llegó en 2020, con obras que se iban a ejecutar en dos años, estamos en 2024 y queda el 20% de la barriada por hacer. Tres años después de firmar la documentación por los vecinos nos enteramos de que éramos promotores. Empezamos a ejercer nuestros derechos y vimos que se habían vulnerado por todos lados. Cuando hemos conseguido la documentación, el expediente final, que la Junta sólo nos ha proporcionado 12 y no 93 para todos los bloques, hemos visto que se han cobrado trabajos que no se han hecho. La Consejería tenía que fiscalizar esta subvención, ¿cómo ha podido dejar la Consejería que se facturen trabajos que no se han hecho? Esa es la gran pregunta. Necesitamos que la Junta se posicione o de ese dinero que se ha ido por la puerta de atrás sin nuestro permiso o de nuestro lado, el de los vecinos".

Más cables colgantes en las propias ventanas.

Los residentes además se quejan de que hay material abandonado en algunas zonas de la barriada, "lo que atrae ratas y cucarachas. Las aceras se ha quedado destrozadas por el paso de la maquinaria, cables sueltos a la mano de cualquiera, pintura de mala calidad que se está cayendo ya. Es un desastre".

Desde la Asociación esperan aún respuesta "a las peticiones de reuniones con la Consejería, que dice que con nosotros se ha reunido 40 veces en lo que va de año, y sólo han sido como mucho 10. Precisamente hoy (por este jueves) la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, está en Jerez y no la esperamos por la barriada".

Los vecinos insisten que van a llegar hasta el final "y desde el primer momento hemos pedido ayuda para judicializar el caso, pero nunca nos ha llegado".

"Estamos castigados"

Desde 'La Integración" han solicitado además un nuevo local para la asociación de vecinos, "porque el que tenemos tiene tres metros cuadrados. Lo hemos pedido ya en varias ocasiones, pero lo mismo estamos castigados. Nos han ofrecido Blas Infante, pero las personas mayores no se pueden trasladar hasta allí; también agradecemos que nos hayan ofrecido un local en Torres Blancas, compartido con aquella asociación, pero es que nosotros somos La Asunción. Tenemos un centro cívico que tiene inutilizada la parte de arriba y la hemos solicitado, pero todo son excusas para no dárnoslo".