Vecinos de la calle Naranjas, preocupados por el estado de una vivienda en ruinas

Vecinos de la calle Naranjas han mostrado su preocupación por la situación que viven desde hace años con una vivienda situada en el número 8. Dicha casa lleva abandonada desde hace décadas y desde entonces han pasado por ella "infinidad de ocupas, unos que nos han dado muchos problemas y otros que menos".

La situación del edificio ha hecho además que a lo largo de todo este tiempo su interior haya sufrido "saqueos de todo tipo", llevándose "piezas de cobre, mármol, metales como barandillas y cancelas, piezas esmaltadas como bañeras, losetas de mármol (que fueron arrancadas del suelo), vigas de madera (extraidas de las estructuras), puertas, pomos, grifería, etc…", destacan los vecinos.

Imagen del edificio, que está contiguo a otro solar abandonado.

Son tantos los años que esta vivienda lleva abandonada que en los últimos años "hemos tenido problemas con las plagas, sobre todo de ratas y ratones, por lo que muchos vecinos hemos tenido que tomar serias medidas", aseguran.

Además, el estado de conservación es ya tan malo que "los muros medianeras están tan deteriorados, algo que ha provocado problemas de humedades en varias de nuestras viviendas".

Como ya ocurrió recientemente en una vivienda de la Cruz Vieja, los vecinos tienen miedo de que "viendo el estado de la casa, cualquier día se venga a abajo y pueda provocar una desgracia porque la calle Naranjas es una calle muy transitada". Además, aseguran que "ahora mismo hay ocupas y tal y como está la casa por dentro, hay riesgo claro de derrumbe, y eso podría causar un incidente grave".

Estado en el que se encuentra el interior.

A pesar de la situación y de las denuncias pertinentes, este colectivo de vecinos asegura también que "el Ayuntamiento no ha intervenido en nada, evidentemente, es una vivienda privada, pero algo deberían de hacer porque es un riesgo para los vecinos y sobre todo para la convivencia".