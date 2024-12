Vecinos del Centro Histórico de Jerez piden "medidas urgentes" para las zambombas

La Asociación de Vecinos del Centro Histórico ha exigido "medidas urgentes ya" ante lo que consideran un atropello con la celebración de las zambombas, asegurando que "no podemos vivir aquí. Noviembre ha sido una pesadilla, pero lo sufrido este último fin de semana no puede describirse con palabras", subrayando que "nuestras fiestas han terminado convirtiéndose en un enorme macrobotelllón, propio de una caseta de feria".

Esta asociación asegura que en Intramuros "no se ha restringido el paso de vehículos, donde no existe refuerzo de seguridad, y donde absolutamente todo despropósito está permitido", con lo que "estamos alimentando un modelo económico insostenible, que solo enriquece a la hostelería del Centro Histórico, mientras se revientan literalmente nuestros barrios, nuestro patrimonio material e inmaterial y acaba con nuestras tradiciones. Una imagen triste y vergonzosa".

Tanto es así que la asociación, a través de una nota de prensa, reitera que "no podemos vivir aquí. Noviembre ha sido una pesadilla, pero lo sufrido este último fin de semana no puede describirse con palabras. El Centro Histórico no es un recinto ferial, es una zona residencial donde los vecinos tenemos derecho al descanso, a unas condiciones mínimas de higiene y de circulación por sus calles".

Por eso, "desde la Asociación de Vecinos Centro Histórico nos vemos en la necesidad de reiterar la extrema urgencia de tomar medidas y regular las semanas de fiesta que nos quedan, desde ya", lo que argumentan explicando que "nuestros barrios son auténticas ratoneras donde nuestros vecinos se sienten secuestrados en sus propios hogares. La ocupación de las calles y plazas desde mediodía y hasta altas horas de la madrugada se ha convertido en un verdadero infierno".

También asegura la asociación que "a lo largo del fin de semana se han recibidos llamadas y mensajes de vecinos agotados y desesperados. Aumento de la inseguridad, vandalismo, robos en coches y casas, robos a punta de navaja, ríos de orines y fuerte olor a defecaciones y vomiteras, son el cóctel navideño que seguimos sufriendo los vecinos del Centro Histórico".

La nota finaliza lanzando el guante al gobierno municipal: "La única tradición navideña que se sigue cumpliendo es ver cómo año tras año, el gobierno de turno declara que tomará medidas una vez acabadas las fiestas. Tres semanas de infierno nos quedan. ¿Somos los únicos preocupados por conservar nuestro preciado Bien de Interés Cultural?".