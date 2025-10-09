Vecinos denuncian plaga de ratas en las calles Mar Negro y Mar Jónico de Jerez

El grupo de whatsapp de propietarios de las viviendas de Señorío de Montealto está que arde con noticias casi todos los días denunciando que han entrado ratas en las viviendas, llegando incluso hasta las cocinas. Los vecinos de las calles Mar Negro y Mar Jónico han abierto incidencias a través de la web del Ayuntamiento, así como realizado gestiones con la empresa concesionaria del servicio de plagas del Ayuntamiento, pero hasta el día de hoy de forma infructuosa. Lo que la empresa comunica a los vecinos que se realizó una labor de desratización en el alcantarillado a mediados de septiembre de 2025 y que el veneno tarda aproximadamente mes o mes y medio en hacer su efecto, lo que provoca que las ratas salgan de las alcantarillas hacia la calle con los efectos perjudiciales para las viviendas anejas a dichas alcantarillas. Esa es la versión oficial, pero los vecinos no tienen constancia que dicha labor de desratización se haya efectuado.

Sin embargo, los vecinos aseguran que dicha labor de desratización no puede en ningún caso afectar a las viviendas en cuestión de calles Mar Negro y Mar Jónico, debiéndose haber previsto por parte de la empresa concesionaria de plaga de planes de choque por parte para el supuesto de que dichas ratas abandonaran el alcantarillado de camino hacia las viviendas, para impedir que aquéllas accedan al interior de las casas.

Los propietarios alertan de que dicha falta de medidas previstas suponen que en cualquier momento alguna persona o niño pueda ser mordida por dichos animales, constituyendo un elemento de grave preocupación para los vecinos, que avisan de que "en el momento que ocurra alguna desgracia personal, ya no podrá el Ayuntamiento alegar que desconocía los hechos".

Además, la zona colindante a la calles Mar Negro y Mar Jónico se encuentra rodeada de abundantes pastizales y arboleda sin tratar desde hace años, lo que supone un incremento de inseguridad e insalubridad al utilizarse como vertedero de basura y depósito de excrementos de animales, lo que anima a las ratas y otras especies similares a campar a sus anchas por dicha zona. De esta forma, los vecinos demandan que se desbroce y limpie completamente dicha zona para ofrecer salubridad al entorno de las viviendas de calles Mar Negro y Mar Jónico.