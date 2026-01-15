Vecinos de Jerez llevan al Defensor del Pueblo la no resolución de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS)

Vecinos del centro histórico de Jerez han denunciado la "no respuesta" por parte del Ayuntamiento ante la solicitud de la documentación, "en reiteradas ocasiones y por diversos medios", del expediente de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). Los residentes critican la paralización del procedimiento y, por ende, la no activación de las medidas, aunque el Ayuntamiento asegura tenerlas activadas, algo que los afectados niegan.

Desde las distintas asociaciones de vecinos aseguran sentirse "muy preocupados por las Zonas Acústicas Saturadas, especialmente de calles Remedios y Algarve. Sus vecinos nos siguen trasladando el incumplimiento de horarios, ruidos, terrazas… Y reclaman constantemente, sin respuesta". De hecho, han trasladado el malestar de los residentes a los delegados Jaime Espinar, Belén de la Cuadra y Agustín Muñoz, "la última vez, en la Mesa del Centro y durante la celebración de las reuniones de valoración de las zambombas las pasadas Navidades, por el tema ruidos e incumplimiento de las supuestas restricciones por ser esas vías ZAS".

Hay que recordar que Remedios, Santa Ana y Algarve se sumaban así hace más de un año a una relación de calles que ya estaban determinadas como ZAS en el centro histórico de la ciudad: San Pablo y Caballeros, plaza Vargas y plaza del Clavo. ZAS que el Ayuntamiento no termina de ejecutar.

Los representantes vecinales subrayan que han solicitado el expediente por el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Jerez tres veces "y no nos han contestado nunca. Ya hemos puesto la denuncia en la página del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado". "En la última reunión -añaden- mantenida de los colectivos que pertenecemos al centro, a la que nos convocó la Delegación de Centro Histórico, se le recordó al delegado Jaime Espinar la resolución de las ZAS y nos dijo que efectivamente se nos iba a contestar... pero nada".

El pasado 2025, los vecinos enviaron escrito solicitando el expediente de las ZAS y en qué estado está su resolución hasta en tres ocasiones: 24 de febrero, 24 de julio y 11 de noviembre, en los que piden "copia del procedimiento completo (declaración y alegaciones) de declaración de zona ZAS de calles Remedios, Algarve y Santa Ana, que se inició con resolución de fecha 19 de octubre de 2023, y cuya resolución se publicó con fecha 24 de septiembre de 2024, donde se otorgó un periodo de alegaciones que acabó el 23 de octubre de 2024, sin resolver". "Todo esto, sin que hayamos obtenido respuesta alguna, cuando las administraciones públicas tienen la obligación de, en un plazo máximo de un mes, enviar la información. Además, en la ley de procedimiento administrativo, las partes implicadas tienen el derecho de ser informados en cualquier momento de un procedimiento". Asimismo, el pasado 1 de septiembre se hizo una reclamación al Defensor del Pueblo Andaluz y en el Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía por este asunto.

También son numerosas las denuncias que los vecinos han realizado a la Delegación de Medio Ambiente y a Urbanismo por "la permisibilidad a que los clientes de bares de la calle Algarve consuman alcohol en la calle, fuera de las zonas habilitadas de veladores según debe constar en los permisos municipales. Además, todos ellos extienden su horario de cierre mucho más allá del que establece el artículo 5 de la ordenanza municipal". En dichas denuncias, los vecinos recuerdan que el escrito "se suma a los muchos que ya se han registrado por esta asociación vecinal (de calle Remedios), sin que se hayan tomado ningún tipo de medidas para que se respeten dichos derechos básicos de los vecinos. Ni para que los establecimientos afectados regulen su situación y cumplan con la normativa básica establecida". Se adjunta a las mismas un vídeo tomado por un vecino el pasado 26 de octubre a la 1:00 de la madrugada, "donde se recoge claramente las consecuencias adicionales a la situación de estos establecimientos: vómitos, orines y ruidos. Asimismo, se ruega a este Ayuntamiento, se concluya definitivamente el proceso de declaración de Zona Acústicamente Saturada, (ZAS) iniciado en octubre de 2023, de forma que se pueda garantizar el derecho al descanso de los vecinos de la zona afectada".

Desde el Ayuntamiento de Jerez responden que se está "terminando de perfilar la resolución definitiva de las Zonas ZAS, que se dará a conocer en las próximas semanas".