Vecinos de la zona sur de Jerez se plantean demandar al Ayuntamiento por incumplimiento de la normativa medioambiental

Jerez/Vecinos de la zona sur de Jerez están "al límite" de su paciencia. Las noches "continúan siendo un infierno", ya que siguen sufriendo los estragos de las carreras ilegales de motos en la zona. Desde las urbanizaciones más afectadas se preguntan "¿por qué el Ayuntamiento no hace caso a nuestras propuestas para solucionar este problema, como son elevar los cuatro pasos de cebra de la calle Manuel García Caparrós, reducir de cuatro a dos carriles la calle e implementar aparcamientos en batería?". La presencia policial tampoco amilana a las motos, "que lejos de marcharse, chulean a la policía, que nos dice que no pueden hacer nada ante estos vándalos, que sin embargo desafian constantemente a la autoridad. ¿Pero tanto como para que haya impunidad total? Al final, será como todo en la vida: se actuará cuando pase una desgracia", asegura el presidente de vecinos de la urbanización Las Bodegas, Carlos Varela.

A tal estado han llegado ya los afectados de desesperación "por ver que la ley no se cumple por la Administración," que no descartan "demandar al Ayuntamiento de Jerez por no cumplir con la Ley de Medioambiente ante el ruido que generan estas carreras y las motos. La policía nos dice que no tienen sonómetros para medir el ruido y así al menos intervenir y poner denuncias".

Los vecinos creen que parte de la solución pasa por lo que llevan demandando "desde hace más de un año, con lo que ya quitaríamos un 50% del problema. Y es que la calle José Manuel García Caparrós tiene 400 metros libres de obstáculos entre glorieta y glorieta, con dos carriles por sentido. Es una autopista, un parque de atracciones para las motos, además del desafío a la autoridad. Si reducimos los carriles se evitaría gran parte del problema. Y se ha hecho campaña de pasos de peatones elevados por la zona y por aquí han pasado de largo. ¿Cómo es posible si llevamos demandándolos desde hace mucho tiempo?. Hay presencia policial, pero no sirve de nada porque dicen que no pueden hacer nada, y eso que se sabe dónde viven estos vándalos", se quejan los residentes, que señalan que los peores días son los domingos por la noche, lunes y martes.

Los vecinos temen ahora que, con la llegada del final de curso, "la chavalería se reúna en las calles y esto anime a que las motos vengan a la zona ya todos los días para exhibirse, porque se conocen todos". "Además -recuerdan- esta es una vía secundaria y aquí por la noche quienes deben circular son los residentes, no tiene por qué haber tanto tránsito de coches. Ese es el argumento que damos para reducir los carriles".

Por su parte, desde la Comunidad de Propietarios Bartolomé Gutiérrez, zona afectada también por las carreras ilegales, respaldan cualquier iniciativa que se desarrolle desde Las Bodegas, "porque hay una falta de seguridad importante en la zona, un problema que no es de ahora. Y hasta que no ocurra una desgracia, no se tomarán las medidas oportunas. Algo se está haciendo, se están quitando los bancos, hay presencia policial, pero esto sigue igual. Y eso, hasta que un día pase algo".

Desde el Ayuntamiento de Jerez aseguran que están en "permanente contacto con los afectados" y que se está trabajando en un plan de movilidad en la zona que elimine este problema, "para el que es necesario el consenso de todos los vecinos, ya que hay residentes que no están de acuerdo en la reducción de carriles, el aparcamiento en batería y la instalación de badenes elevados. Aun así, buscaremos una solución para todos".