'Veladas creativas', una nueva forma de divertirse en Jerez

Poco a poco, la creatividad se va soltando, aflora por fin. Llega a Jerez una nueva forma de divertirse: las veladas creativas de La Llama Amaya. "La gente sale encantada, me dicen que qué cosa más chula y que nunca habían hecho nada así". Alejandra Pérez Páez es la responsable de una iniciativa que acaba de ver la luz y que en sus primeras citas ha sido ya todo un éxito.

"Esta propuesta la había visto muchas veces fuera, pero en Jerez no. Fui hace un par de meses a una iniciativa en la que se pintaba un cuadro mientras bebías vino. Y yo, como tengo la posibilidad de hacerlo en el restaurante de mi familia (Mesón Don Paco), pues me lancé a desarrollarlo en Jerez. La verdad es que está teniendo mucho éxito", cuenta.

Aunque en este caso, son las velas las protagonistas. Un taller para el que no hace falta ningún tipo de habilidad creativa, sólo ganas de pasarlo bien y desconectar. Durante la actividad se hacen dos velas: la primera es una vela de vaso que se elabora desde el principio. "Con la cera caliente la coloreamos, le damos aromas y la decoramos con otras velitas". Mientras se secan dichas velas, los participantes toman un picoteo de pie.

Un momento de la celebración de la propuesta.

A continuación, comienza la segunda parte que consiste en pintar una vela grande de La Llama Amaya, de unos 20 centímetros, con un estilo libre, con acrílico, que se culmina con otro tipo de adornos. "Y ahí es cuando la gente ya se suelta más, porque al principio hay como más vergüenza, pero luego salen las habilidades artísticas de cada persona. Durante todo el tiempo se puede estar tomando vino. Es una experiencia divertida, distinta, para hacer en grupos de amigos".

Los grupos los conforman unos 25 miembros, que pueden ser personas también que se quieren sumar de forma individual hasta completar este aforo. Los interesados pueden contactar con la organizadora a través de Instagram (@lallamaamaya)

Otro momento de la cita.

Hay que recordar que Alejandra Pérez Páez abrió en 2021 una cuenta en Instagram (@lallamaamaya) con la elaboración propia de velas de forma artesanal, con infinidad de modelos y estilos, que siguen siendo todo un éxito. Desde esta cuenta también va dando información puntual sobre las veladas creativas en Jerez. "La verdad es que me encanta la organización de eventos y pensar en nuevas iniciativas, crear, inventar y hablar con la gente. Me gusta todo lo que sea crear algo. Me divierte. De hecho, ya me están hasta pidiendo talleres para Navidad, pero más que nada estoy centrada ahora en las veladas creativas y en la elaboración de velas. Pero seguiremos haciendo cosas sorprendentes".