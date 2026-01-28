Nueva venta forzosa en Jerez: inmueble de 244 metros cuadrados por 28.000 euros

El Ayuntamiento ha iniciado un segundo procedimiento de venta forzosa para la sustitución de los propietarios de la finca de la calle Fernán Caballero 13, incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, tras quedar desierto el anterior. El inmueble sale a la venta con un precio de salida de 28.241,93 euros.

La parcela que se oferta tiene una extensión superficial de 244 metros cuadrados y lleva años en estado de abandono por parte de sus propietarios. La finca estuvo destinada en su día a la construcción de un edificio de cinco viviendas, pero las obras quedaron paralizadas y, desde entonces, se han venido sucediendo episodios de vandalismo en su interior que han requerido la intervención del Ayuntamiento de forma subsidiaria para llevar a cabo medidas de seguridad.

Desde junio de 2023 se han culminado siete expedientes de venta forzosa de fincas de mal estado que tendrán como resultado la construcción de 142 viviendas en el centro histórico de la ciudad. Además de contribuir al impulso de la actividad económica, estos procedimientos contribuyen a regenerar las áreas urbanas y a eliminar espacios degradados. Así pues, con esta nueva convocatoria se pretende seguir ofreciendo nuevas oportunidades de inversión a la iniciativa privada con condiciones ventajosas e importes asequibles.