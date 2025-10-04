'Venus Lencería' abre su segunda tienda en Jerez sobre el terreno del mítico 'Cine Delicias'

Las hermanas Yolanda y Susana Cantalejos junto a la alcaldesa María José García-Pelayo durante la apertura de la nueva tienda de ‘Venus Lencería’.

'Venus Lenceria', el negocio familiar de las hermanas Yolanda y Susana Cantalejos, ha abierto su segunda tienda sobre el terreno del mítico 'Cine Delicias' de Jerez de la Frontera.

Yolanda y Susana Cantalejos, están al frente de dos negocios, localizándose la primera tienda en el Centro Comercial de la Asunción desde hace ya un cuarto de siglo y la segunda, que acaba de abrir sus puertas al público, ocupa uno de los bajos comerciales del nuevo edificio residencial, construido sobre el terreno del desaparecido ‘Cine Delicias’.

Este proyecto cobra un especial significado al celebrarse en el marco del 25 aniversario de la tienda original, un negocio que las hermanas iniciaron con 20 y 25 años y que se ha convertido en un referente para su entorno.

Estos establecimientos son la apuesta de una familia emprendedora que ha optado por su permanencia en este barrio popular de Jerez, consolidando su compromiso con el comercio local y ofreciendo un mayor número de productos de este tipo.

Yolanda y Susana Cantalejos: "Agradecidas y emocionadas"

Durante el acto de inauguración, las empresarias han estado arropadas por numerosos vecinos, amigos, familiares y miembros de la hermandad de Las Viñas, quienes han querido mostrar su apoyo en esta nueva andadura.

Ambas hermanas se han mostrado muy ilusionadas y, visiblemente emocionadas, han agradecido a su familia la incondicional confianza que continuamente han recibido: “siempre han estado a nuestro lado y, la figura de nuestro padre ha sido fundamental en todo este camino”, afirmaron.

Pelayo: “Es un orgullo ver a mujeres valientes"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, asistió a la ceremonia de inauguración y felicitó a las dos emprendedoras y destacar su coraje, ha resaltado que “es un orgullo ver a mujeres valientes que creen en el desarrollo y el futuro de los barrios a través del comercio de proximidad. Esta inversión familiar por estimular y dinamizar la actividad económica de la zona es un ejemplo para todos y todas”.

Por su parte, la delegada de Juventud, Carmen Pina, ha subrayado la importancia de iniciativas en las que se unen emprendimiento y juventud: “Felicito a estas dos mujeres autónomas que, al margen de su juventud, muestran una madurez admirable y una enorme responsabilidad con su implicación en el mantenimiento de los comercios de barrio”.

Finalmente, tanto la alcaldesa y la delegada de Juventud han deseado “todo el éxito del mundo” a estas emprendedoras para que sigan “cumpliendo muchos más años”.