Jerez/El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia de Cádiz ha organizado, en el marco de la campaña 'En verano echa una mano y ven a donar sangre a Jerez de la Frontera', tres colectas de sangre en la ciudad entre el próximo lunes 30 de junio y el miércoles 2 de julio.

La primera cita será en el CEIP Elio Antonio de Nebrija (Avenida Fernando Portillo) este lunes 30 de junio en horario de tarde de 17;30 a 21:30 horas.

La segunda convocatoria es en el centro de barrio de la barriada de Vallesequillo (Calle Ferrocarril S/N) el martes 1 de julio en el mismo horario de 17:30 a 21:30 horas.

Y, por último, la tercera se organizará en la casa de la hermandad del Cristo de la Exaltación (Plaza de la Vid) el miércoles 2 de julio de 17:30 a 21:30 horas.

Además, el punto de donación de sangre del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz en el Hospital de Jerez abrirá la semana que viene en horario laboral de lunes a viernes de 09:00 a 14;30 horas.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?

El periodo mínimo necesario entre donaciones de sangre es de 2 meses. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los hombres 4. En donaciones solo de plasma este periodo se acorta a 15 días pudiendo realizar como máximo 24 donaciones al año.

También se pueden compatibilizar las donaciones de sangre y plasma. Esta frecuencia se controla con programas informáticos de manera automática y con la emisión del carné que se le expide a la persona donante, para que ellos mismos lleven su control. También la APP DonaSangreAndalucia dispone de un histórico de donaciones y del carné digitalizado.