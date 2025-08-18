Feria de la Vendimia de Gibalbín 2025: Programa, cartel y agenda completa

Cartel de la XXXVII Feria de la Vendimia de Gibalbín 2025

Las semanas de actividades festivas en la zona rural de Jerez por el verano de 2025 siguen este fin de semana con la XXXVII Feria de la Vendimia de Gibalbín, que empezará este próximo viernes 22 de agosto para terminar el domingo 24 de agosto.

Viernes 22 de agosto

Tres días de fiesta que darán comienzo la noche del viernes, a partir de las 22 horas, con los fuegos artificiales, el encendido del alumbrado y la coronación de reinas y damas.

Acto seguido se desarrollarán actuaciones musicales y música DJ.

Sábado 23 de agosto

El sábado 23 de agosto la jornada festiva arrancará con la degustación de arroz organizada a las 13 horas.

Ya por la noche la programación seguirá con más actuaciones musicales y música DJ.

Domingo 23 de agosto

El domingo la Feria de la Vendimia celebra su último día con la carrera de cintas con motos que tendrá lugar desde las 12.30 horas.

Seguirá la programación con el concurso de tortillas desde las 14 horas.

Más tarde, sobre las15 horas, se sucederán las actuaciones musicales.

Por la tarde, a las 18 horas, se vivirá la fiesta de la espuma, la entrega de premios y una traca final pondrá el cierre festivo.