Verbena de Majarromaque 2025: Programa, cartel y agenda completa

Cartel de la Verbena de Majarromaque 2025

La barriada rural jerezana de Majarromaque celebrará desde el viernes 15 al domingo 17 de agosto su Verbena 2025 cuya programación presenta actividades de música, convivencias vecinales, degustaciones y juegos para los más pequeños.

La Delegación de Medio Rural, que dirige Susana Sánchez, colabora en la Verbena 2025 de Majarromaque.

Agenda viernes 15 de agosto

La Verbena comienza el viernes 15 de agosto, a las 22 horas, con la inauguración oficial y la elección de mises y míster (por sorteo).

Ya entrada a la noche se anuncia el primer espectáculo musical con la actuación de Marta Peña a la que seguirá una sesión DJ hasta la madrugada.

Agenda sábado 16 de agosto

El sábado 16 de agosto se inicia la programación a las 11 horas con la celebración de juegos deportivos y a las 14.30 horas se ha organizado una convivencia vecinal.

Horas más tarde, a las 21.30 horas, se presenta el concurso de rodeo vaquero (toro mecánico).

La noche musical empezará con el showman DJ Majuma, seguirá con Los Viandantes y concluirá con música DJ.

Agenda domingo 17 de agosto

El domingo 17 de agosto la programación arrancará con la gymkana infantil con juegos de agua.

Sobre las 13.30 horas dará comienzo el concurso gastronómico, donde participarán los vecinos y vecinas presentando sus platos elaborados.

A las 14.30 horas se ofrecerá una degustación gratuita de arroz y a la misma hora tendrá lugar la actuación musical de Jero.

A las 16.30 la entrega de premios pondrá el punto final a la Verbena 2025 de Majarromaque.