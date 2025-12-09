Veteranos de los boinas verdes de la Compañía de Operaciones Especiales número 21 de Tarifa se reúnen en Jerez

Veteranos boinas verdes de la Compañía de Operaciones Especiales número 21de Tarifa se han reunido este pasado fin de semana en Jerez, en una convivencia que realizan cada año en un lugar de la zona. En esta ocasión, la ciudad elegida ha sido Jerez, donde han disfrutado de sus zambombas y ambiente navideño. Después de 42 años, los miembros del reemplazo del 71 81 de la COE 21 de Tarifa se ven al menos una vez al año.