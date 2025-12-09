Veteranos de los boinas verdes de la Compañía de Operaciones Especiales número 21 de Tarifa se reúnen en Jerez
Los miembros del reemplazo han disfrutado del ambiente navideño y las zambombas de la ciudad
La Orden de Santa Bárbara celebra un emotivo y solemne acto en La Merced
Veteranos boinas verdes de la Compañía de Operaciones Especiales número 21de Tarifa se han reunido este pasado fin de semana en Jerez, en una convivencia que realizan cada año en un lugar de la zona. En esta ocasión, la ciudad elegida ha sido Jerez, donde han disfrutado de sus zambombas y ambiente navideño. Después de 42 años, los miembros del reemplazo del 71 81 de la COE 21 de Tarifa se ven al menos una vez al año.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Ciudad autónoma de Ceuta
Contenido patrocinado por Cibervoluntarios
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON