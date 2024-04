Vía libre ambiental a una planta fotovoltaica en la barriada rural de El Mojo

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado su visto bueno a una planta fotovoltaica que se construirá en los alrededores de El Mojo y que hibridará con un parque eólico ya operativo en las inmediaciones de esta barriada rural. Esta instalación fotovoltaica, que ahora podrá continuar con su tramitación para obtener los permisos administrativos, está promovida por la propietaria de las instalaciones eólicas, la sociedad mercantil Wigep Andalucía, perteneciente al grupo energético Eolia Renovables.

La promotora de estas instalaciones solicitó la autorización acogiéndose a un Real Decreto aprobado en 2022 por el Gobierno central donde se adoptaron una serie de medidas para hacer frente a las consecuencias de la Guerra de Ucrania. Entre ellas se incluía una flexibilización y reducción de los trámites de aprobación de instalaciones de energías renovables para reducir la dependencia energética de otros países.

Este es uno de los cinco proyectos de hibridación entre plantas fotovoltaicas y eólicas promovidos hasta el momento en Jerez. Dos de ellos (los promovidos por Acciona y Capital Energy en la Carretera de Sanlúcar) no pasaron la tramitación ambiental. Mientras, los propietarios de las plantas solares ya operativas que se encuentran situadas en el Cortijo de Frías y en la Finca Las Quinientas (el primero en manos de un fondo alemán y el segundo es de la firma Bruc), ambos al sur del término municipal, han solicitado permiso también para sumarles la potencia de futuros parques eólicos, pendientes de construcción.

Ahora, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido un informe de determinación de afección ambiental donde se señala que el proyecto de hibridación no conlleva “efectos adversos significativos en el medio ambiente”, de ahí que considere que no es necesario que se someta a un procedimiento de evaluación ambiental. No obstante, se han establecido una serie de condicionantes y de medidas de carácter ambiental que deberá cumplir durante su construcción y posterior puesta en funcionamiento.

Desde 2008 está operativo el denominado Parque Eólico Jerez, una instalación situada en las inmediaciones de la barriada rural de El Mojo que, con sus 22 aerogeneradores, tiene una potencia instalada de unos 42,5 megavatios. Este, además de ser la planta eólica más grande construida en el término municipal jerezano, fue una de las primeras en engancharse a la red durante el 'boom' de este tipo de instalaciones a principios de este siglo.

Su promotor, el grupo Eolia presentó en mayo de 2022 la solicitud para hibridar estas instalaciones con una planta fotovoltaica de nueva construcción de 42 megavatios de potencia instalada. Está proyectada sobre varias fincas que rodea el diseminado de El Mojo, concretamente en el interior de los cotos privados de caza de Martelilla y Caballerías Bajas. Los paneles solares se repartirán entre tres fincas registrales, ocupando unas 84 hectáreas.

Este enclave del suroeste del término municipal jerezano, que discurre a ambos márgenes de la autovía Jerez-Los Barrios (A-381) concentra un importante número de plantas de generación de energía renovable. De hecho, en la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica se apunta que en un radio de 10 kilómetros hay 12 parques eólicos y 12 fotovoltaicos operativos.

Entre las medidas de carácter ambiental que el promotor de esta planta solar deberá ejecutar se encuentra la realización de un muestreo de campo “exhaustivo” de la zona de obras, previo al inicio de la instalación y de las masas forestales circundantes o de ribera con el fin de detectar posibles especies de flora y fauna amenazadas, un estudio del que deberá dar cuenta a la Junta de Andalucía por si considera que deberán adoptarse medidas. Asimismo, el promotor deberá aportar el 100% de la superficie que destine a la instalación con el objetivo de mejorar el hábitat de aves esteparias y tendrá que poner especial celo en que la actuación no afecte las escorrentías y el desagüe del arroyo Fuente Bermeja, que discurre próximo a los suelos elegidos.