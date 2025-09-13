El Campus de Jerez impartirá el grado de Comunicación Audiovisual y Digital

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado este sábado en la clausura del acto de inauguración de los Cursos de Verano de Jerez 2025 en el Alcázar, que el Campus de Jerez de la UCA impartirá el grado de Comunicación Audiovisual y Digital, teniendo en cuenta que esta enseñanza se encuentra aprobada por la Junta en la nueva programación académica.

El consejero añadió que este grado se impartirá en Jerez junto con la Universidad de Almería. "Esto hace que Jerez sea más Universidad y la Universidad sea más Jerez. Es algo que potencia a todos. Es un grado además muy acorde con el Campus de Jerez". La intención, según el consejero, es que se pueda impartir de aquí a dos años, "aunque es algo que estaría pendiente de la planificación que haga la UCA".

Gómez apuntó que desde la Consejería "vamos a llevar al Consejo Andaluz de Universidades la aprobación de dicho grado, que contribuye junto a las nuevas titulaciones que estamos desarrollando después de 14 años en los que la Universidad no ha podido ofertar títulos, y ya hemos aprobado 188. Andalucía es la comunidad autónoma que más plazas de universidades públicas ofrece en España. Hemos crecido un 18%, algo que va en contra de la tendencia nacional".

En su intervención, Gómez Villamandos ha asegurado que este curso será “decisivo”, ya que es el primero en el que comienzan a impartirse las nuevas titulaciones acordadas en la nueva planificación de enseñanzas que se implantará en el sistema público universitario durante el periodo comprendido entre 2025 y 2028, permitiendo la actualización de una oferta que “llevaba congelada casi tres lustros”, ha apostillado.

En concreto, para este curso 2025/2026 son al menos 40 nuevas enseñanzas las que estrena el sistema público universitario. De ellas, la UCA desarrollará un grado conjunto en Economía Azul Sostenible ('Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy'), que "constituye el primer grado internacional coordinado por una universidad andaluza", según ha aclarado el consejero. A ello se suman siete másteres y un doctorado. Además de ese grado que se implanta en el marco de la alianza europea SEA-EU, otros dos de esos títulos tienen carácter internacional, un aspecto que ha sido destacado por Gómez Villamandos. En el campus de Jerez, la Universidad de Cádiz desarrollará el máster interuniversitario en Derecho Digital, que coordina la Universidad de Málaga y que ofertan también las instituciones académicas de Almería, Córdoba y Jaén.

Precisamente, el titular de Universidad ha querido destacar la pujanza experimentada por el campus jerezano, que ha sido objeto de una importante inversión cuantificada en cinco millones procedente de la Junta de Andalucía a través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras del ejercicio 2024. Este enclave ha ido creciendo en los últimos años y necesitaba ampliar su infraestructura para dar cobertura a la comunidad universitaria que alberga y que suma más de 6.500 personas. Por eso, los fondos se han destinado a la construcción del segundo aulario

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado su satisfacción por la noticia, "algo que llevamos trabajando a lo largo del último año y la opción que hay es que la UCA, en vez de un único título universitario opte a dos, con lo cual se beneficiaría de la impartición del mismo. Es muy importante para Jerez, muy necesario, teniendo en cuenta que nuestro crecimiento pasa primordialmente por titulaciones vinculadas a la Comunicación, a las Humanidades, lo Jurídico, etc. Hay que ir abriendo el campo y la Comunicación es una oportunidad". Al respecto, Pelayo apuesta por darle contenido así con esta nueva titulación al aula de Carmelo García Barroso del Campus.