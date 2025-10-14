Para toda la vida

Querida amiga: Miro hacia atrás en el tiempo y ya ni recuerdo la de años que llevamos viviendo juntas.

Fue mi madre quien nos presentó. Me llevaba a tu casa, nos sentábamos en el suelo y jugábamos con esos objetos llenos de imágenes escondidas unas detrás de las otras que yo podía mirar, señalar, y manipular en su sucesión, mientras que ella hacía unos gestos muy divertidos, me hablaba y me cantaba. Poco a poco esas imágenes y canciones se fueron transformando en historias que yo podía comprender. Historias que yo pedía que me repitieran una y otra vez.

Con el pasar de los años, mi madre nos dejó a solas, y yo podía coger de tu casa las historias que más me gustaban. Eras tan generosa y tenías tantos libros en tus estanterías que no te importaba que me los llevara. Qué emoción cuando encontraba justo el título que iba buscando y no se lo había llevado otra persona…

Recuerdo una época en que nos distanciamos. Es lo que pasa en las amistades a veces.

Tus estanterías dejaron de llamarme la atención, pero me invitaste a usar tus sillas, tus mesas, tus temarios de oposiciones. Y así, mientras yo aprovechaba el silencio de tu casa, pudiste contemplar cómo me convertía en una adulta con un trabajo fijo.

Inmersa ya en la vida autónoma, descubrí tu salón lleno de novedades literarias, de poesía, de películas. Organizabas talleres, clubes de lectura, e incluso conciertos. Cómo te organizabas para planear todo aquello, aún no lo comprendo. Supongo que es tu deseo de agradar a los demás, tu capacidad para comunicarte con personas de toda clase y condición social, sin importarte quién entre en tu casa, porque siempre das y nunca pides nada a cambio.

Ahora que soy madre, sé que el ciclo se repetirá. Que mis hijas acudirán a ti desde muy pequeñas y que las acompañarás el resto de su vida. Sé que cuando sea mayor y me falte la vista, podrás prestarme un audiolibro o me invitarás a un concierto.

El día 24 de octubre celebraremos tu día, como todos los años. Hay quien dice que tu nombre viene del griego y significa colección de libros. Pero quien dice eso no te conoce. No saben que tú eres sobre todo, una amiga de las que te acompaña toda la vida, ofreciéndote en cada momento lo que necesitas: silencio, diálogo, páginas, espacio, color, belleza, sonido. Un punto de encuentro lleno de vidas reales y vidas imaginadas. De vida, y punto.

Reseñas de libros

-La bibliotecaria de Basora. Autora: Jeanette Winter Editorial: Juventud ISBN: 978842613582-7. Año: 2008

La bibliotecaria de Basora.

Esta es una historia real acerca de la lucha de la bibliotecaria de Basora por salvar el valioso fondo de la biblioteca después de la invasión de Iraq. El amor por la literatura y el respeto por el conocimiento no conocen fronteras.

-La señora de los libros. Autores: Heather Henson y David Small Editorial: Juventud. Año: 2010

Ls señora de los libros.

-Bibliotecarias a caballo. Autora e ilustradora: Concha Pasamar Editorial: A fin de cuentos ISBN: 978-84-124908-8-6. Año: 2022

Bibliotecarias a caballo.

Estos dos libros están inspirados en una misma historia real: la valiente labor de las bibliotecarias a caballo, conocidas como «las señoras de los libros» en los Apalaches de Kentucky. El Proyecto de la Biblioteca a Caballo se fundó en los años treinta del siglo xx, con el fin de acercar los libros a zonas aisladas donde había pocos colegios y ninguna biblioteca. A lomos de un caballo o una mula, las bibliotecarias a caballo recorrían la misma ardua ruta cada dos semanas cargadas de libros, con independencia de que el tiempo fuera bueno o malo.

-El secuestro de la bibliotecaria. Autores: Margaret Mahy, Quentin Blake Editorial: Santillana ISBN: 978-84-9122-089-3. Año: 2016

El secuestro de la bibliotecaria.

Esta divertida y entrañable historia (escrito por una bibliotecaria real) en la que unos bandidos secuestran a la bibliotecaria la hemos contado muchas veces en mi biblioteca. Solo os diré que los bandidos quedan embelesados escuchando las historias de los libros.

-Desventuras de un cerdo colosal en la Biblioteca Nacional. Editorial: Takatuka ISBN: 978-84-18821-93-6. Año: 2024

Desventuras de un cerdo colosal en la Biblioteca Nacional.

En un día de frío y tormenta, doña Socorro, la bibliotecaria, se ve obligada a abandonar la biblioteca por un ataque de jaqueca y deja los libros al cuidado de un cerdo. A partir de ahí ocurren una serie de catástrofes que tienen que ver con el cuidado y limpieza de los libros. Un divertidísimo texto rimado con cinco breves consejos para que los libros lleguen a viejos.