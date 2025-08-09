Efectivos del Parque de Bomberos de Jerez sofocaron a primeras horas de la madrugada de este sábado un fuego declarado en un vehículo estacionado en la avenida de Vallesequillo de Jerez de la Frontera, junto a las pistas deportivas.

Vecinos de la zona alertaron a los bomberos sobre las dos de la madrugada tras percatarse de las llamas que se originaron en la zona del motor bajo el capó del vehículo, un BMW tipo SUV, por causas que se desconocen.

El fuego afectó principalmente a la zona delantera del vehículo, que quedó completamente calcinada, y a la luna frontal, que estalló por las altas temperaturas alcanzadas durante el incendio. En el interior del vehículo no se encontraba ninguna persona cuando salió ardiendo.