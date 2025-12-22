Una copa de champán para celebrar el tercer premio en la administración de loterías de El Paraíso

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes ha ido a parar al número 90.693 dotado con 500.000 euros por serie, 50.000 euros por cada décimo.

El número ha sido vendido en la administración de loterías número 16 de Jerez de la Frontera ubicada en la calle Enrique Dominguez Rodiño, Edif Huelva y conocida como El Paraíso.

Es el quinto año consecutivo que la administración jerezana da un premio en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.