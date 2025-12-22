Champán en Jerez: El Paraíso reparte medio millón de euros con el tercero, el 90693
La administración de Loterías número 16 de la calle Enrique Dominguez Rodiño, Edif Huelva vende diez décimos del tercer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad.
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes ha ido a parar al número 90.693 dotado con 500.000 euros por serie, 50.000 euros por cada décimo.
El número ha sido vendido en la administración de loterías número 16 de Jerez de la Frontera ubicada en la calle Enrique Dominguez Rodiño, Edif Huelva y conocida como El Paraíso.
Es el quinto año consecutivo que la administración jerezana da un premio en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.