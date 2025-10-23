Concentración de trabajadoras de limpieza de colegios públicos de Jerez

Concentración de trabajadoras de limpieza de colegios públicos de Jerez

Las trabajadoras de limpieza de los colegios públicos de Jerez se han concentrado este jueves frente a las oficinas de la concesionaria para denunciar el retraso en el pago de atrasos, estar sin calendario laboral a estas alturas del curso, la falta de comunicación de la empresa con la plantilla y los obstáculos que entienden están planteando al Ayuntamiento de Jerez que agravaron el retraso del pliego, que ya está en marcha, pidiendo que se solucionen cuanto antes.

