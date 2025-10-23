Las trabajadoras de limpieza de los colegios públicos de Jerez se han concentrado este jueves frente a las oficinas de la concesionaria para denunciar el retraso en el pago de atrasos, estar sin calendario laboral a estas alturas del curso, la falta de comunicación de la empresa con la plantilla y los obstáculos que entienden están planteando al Ayuntamiento de Jerez que agravaron el retraso del pliego, que ya está en marcha, pidiendo que se solucionen cuanto antes.