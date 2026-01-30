Personal de Cruz Roja ha rescatado a una mascota que se había quedado aislada en la zona inundada de La Ina. El perro ha sido llevado en lancha hasta una zona segura, fuera del terreno anegado por el cauce del río Guadalete.

Se trata de uno de los muchos rescates de animales que los cuerpos de seguridad así como voluntarios y diversos colectivos están auxiliando en la zona rural de Jerez tras desbordarse el río. Igualmente, desde el Centro Municipal de Protección Animal se está colaborando en la reubicación y acogida de los animales procedentes de las zonas desalojadas como consecuencia de la crecida del río Guadalete.