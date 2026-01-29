En torno a las tres de la tarde se han iniciado los desalojos de viviendas decretados por las autoridades ante la crecida del río Guadalete. Son unas 600 personas las afectadas por estas medidas que residen en los núcleos de Portalillo, El Portal, Las Quinientas, La Corta, La Greduela, La Ina, Los Cejos del Inglés, Las Pachecas. Los Lagos, Repastaderos, Zarandillas. Lomopardo, Mesas del Corral y Cañada del Carrillo.

Estos desalojos son de carácter obligatorio, cuestión que está siendo informada por las distintas fuerzas de seguridad. Así, los efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local se han repartido entre los distintos núcleos afectados por esta medida de carácter preventivo.