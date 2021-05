El vídeo con el discurso de la alcaldesa se hace viral

El vídeo con el discurso de la alcaldesa, Mamen Sánchez, tras recibir el Circuito de Velocidad el reconocimiento del Mundial de Motociclismo se ha hecho viral desde que el acto de entrega fuera colgado por Dorna, la empresa que explota el campeonato motociclista, en sus redes sociales.

De hecho, desde la tarde noche del sábado circula por WhatsApp y por otras redes sociales las imágenes donde la regidora mezcla el inglés con el español. Sin embargo, y como era de esperar, se han hecho virales también algunos memes donde se caricaturiza su intervención y algunos montajes de vídeos con la peculiares traducciones de sus palabras.

Incluso, algún que otro partido de la oposición se ha hecho eco de esta intervención. El Partido Popular fue rápido y en la tarde noche del sábado publicó varios mensajes.

Así, retuiteando el vídeo señalaba: “Ante el mejor escaparate posible, la peor imagen posible”.

Pero la formación iba más allá y no con cierta sorna acusaba a la regidora de “mentir” en su currículum al señalar que sabía hablar inglés hablado y escrito. “Después de su intervención spanglish hoy en el Circuito, el apartado de idiomas del currículum de Mamen Sánchez es otra mentira más”, apuntaba.

Por el momento, la alcaldesa no se ha pronunciado sobre esta intervención que realizó en la tarde del sábado cuando el Circuito recibió un reconocimiento por el esfuerzo realizado el pasado año al albergar dos grandes premios del Mundial.

Este es el vídeo que publicó MotoGP en su cuenta oficial de Twitter.

As with every circuit that hosted a GP in 2020, Jerez receives the Best Grand Prix award! Thank you for entertaining us and keeping us safe in difficult times ❤️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/pONbUTmNrN